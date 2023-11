Ferrini e Tempio, pari e patta 

Ferrini 1

Ferrini (4-3-1-2) : Manis; Cogoni, Bonu, Boi, Mudu; Scioni, Usai, Carboni; Serrau; Figos (28’ st Podda), Galloni (31’ st Murgia). In panchina Murtas, G. Carta, M. Carta, Aresu, Sedda, Mele, Putzolu. Allenatore S. Pinna.

Tempio (4-2-3-1) : Truddaiu; Sanna (42’ st Sabino), A. Pinna, Braga, Arca; Demurtas (31’ st Donati), Gallo; Virdis (11’ st Bulla), Roccuzzo, Gomez (12’ st Aiana); Igene. In panchina D’Abrosca, Zappareddu, Latte, Fois, Coradduzza. Allenatore Cantara.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : nel primo tempo 18’ Arca, 26’ Galloni.

Note : ammoniti Scioni, Mudu, Gallo. Recupero 1’ pt-5’ st.

La sfida fra le prime due inseguitrici dell’Ilvamaddalena, ormai in fuga, si chiude in pareggio: ad approfittarne, anziché una fra Ferrini e Tempio, è il Ghilarza che grazie alla vittoria sul Carbonia aggancia i “Galletti” al secondo posto, a -8 dalla capolista.

Al “Polese” partita equilibrata fra le due squadre, che dimostrano di valere l’alta classifica in questa Eccellenza, con i gol entrambi nel primo tempo a fissare l’1-1.

Botta e risposta

Primo tiro in porta all’8’, con Bonu bravo a opporsi su un tentativo di Sanna e palla che arriva a Gomez la cui conclusione è bloccata da Manis. La Ferrini si fa notare all’11’, con Carboni che ci prova da fuori ma manda a lato. Al 18’ vantaggio del Tempio: punizione dai venticinque metri, Arca si incarica della battuta e con un clamoroso mancino a effetto trova una traiettoria che all’inizio va da una parte e poi - grazie al vento - improvvisamente si sposta sulla sua destra, sorprendendo Manis che non può far nulla. Gol strepitoso del laterale sinistro, primo in campionato nonché il secondo del Tempio in trasferta su cinque partite.

Carboni ci prova di nuovo subito dopo, ma non inquadra la porta. Al 22’ Igene scappa via in progressione, lo ferma Bonu. Ancora Tempio al 23’, corner corto a liberare Demurtas sul cui cross sul secondo palo Alessandro Pinna ci mette il piede e spedisce alto di poco.

Da calcio piazzato pareggia la Ferrini: punizione di Usai da trenta metri respinta dalla barriera, la palla resta al limite dell’area e Figos la alza sulla zona del dischetto per Galloni, che in girata di sinistro batte Truddaiu. L’attaccante ex Arbus realizza la sua seconda rete stagionale. Al 35’ ultima occasione dle primo tempo con un destro di Sanna, controllato da Manis.

La ripresa

Subito Tempio vicino al nuovo vantaggio: poco più di un minuto e il sempre attivo Arca crossa da sinistra, Virdis riesce a girare e Manis è bravissimo a smanacciare in angolo in tuffo. Al 7’ Igene si mette in movimento e prova il destro, palla a lato. Carta opera i primi due cambi, offensivi, inserendo Bulla e Aiana con quest’ultimo che al 17’ lascia spiovere il pallone e con una conclusione al volo non inquadra lo specchio. Igene, lanciato sul centro-destra sempre da Aiana, al 22’ si libera per il tiro ma gli esce male e l’azione sfuma.

Sebastiano Pinna sostituisce i suoi due attaccanti titolari, Figos e Galloni, nello spazio di tre minuti con gli unici due cambi della sua partita, nel tentativo di trovare qualcosa in più dal punto di vista offensivo. Si fa invece notare il Tempio al 33’, con un tiro-cross di Roccuzzo dopo bella combinazione con Sanna che non trova né la porta né un compagno. Bella azione della Ferrini al 35’, Murgia pesca Usai in area ma non può dare forza al tiro e Truddaiu para. Poco dopo Pinna ferma Murgia davanti alla porta, subentra Serrau (classe 2005 alla prima da titolare) ma para Truddaiu che si ripete anche al 90’ su Scioni.

