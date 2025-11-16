VaiOnline
Al Polese.
17 novembre 2025

Ferrini e Santa Teresa non sanno far gol  finisce 0-0, ora la classifica è un problema 

Ferrini Cagliari 0

Santa Teresa 0

Ferrini (4-3-3): Celli; Zedda, Vitale, Boi, Simongini; Melis, Corda, Alexandre; Piras, Podda, Vinci. In panchina Matta, Manca, Avaro, Mudu, Congia, Arisci, Lecca, Fanni, Serra. Allenatore Manunza.
Santa Teresa (4-2-3-1): Pedelacq; Aylal, Dias Braga, Sanna, Traoré (20’ st Leeroy); Generoso, Guglielmone; Moussa, Ziani, Montserrat (13’ st El Ardoudi); Carlander. In panchina Ferraro, Edosomwan, Zupel Ríos, Secci, Gavagni, Casu, Alluttu. Allenatore Ciarolu.
Arbitro: Melis di Ozieri.
Note: ammoniti El Ardoudi, Melis, Piras. Recupero 2’ pt-2’ st.

Né la Ferrini né il Santa Teresa riescono a trovare la vittoria che avrebbe migliorato la classifica. Lo 0-0 del Polese è un punto che serve a poco alle due squadre, coi cagliaritani ultimi insieme al Sant’Elena e i galluresi terzultimi a +1. Partita che rispecchia anche le difficoltà realizzative, nel match fra peggior attacco (la Ferrini, 6 gol) e secondo (il Santa Teresa, 7).

Poche emozioni nel primo tempo. Al 29’ palla dentro per Generoso, anticipato al momento del tiro. Il Santa Teresa ci prova su punizione al 38’ con Ziani, chiama alla parata Celli in corner. La Ferrini cresce nella ripresa, dopo un tentativo murato di Carlander (6’). Si fa vedere Podda al 7’, conclusione senza esito. Passa un minuto e Vinci va via bene in area a un avversario, il suo tiro di mezzo esterno è sul fondo: è la migliore chance dell’incontro.

Le occasioni

All’ora di gioco ancora Podda, anticipato al momento della battuta verso la porta. Pedelacq è impegnato al 19’, da un tiro di Melis. Ancora Ferrini al 32’, Vinci mette in mezzo e per poco non trova un compagno per la deviazione a rete. Il Santa Teresa si difende con ordine, al 36’ prova poi ad affondare con Generoso che serve Leeroy in fascia ma il suo cross al centro è troppo corto per Carlander che altrimenti sarebbe stato solo davanti a Celli. Nel finale 2’ di recupero, la Ferrini chiude senza cambi viste le tante assenze: si chiude sullo 0-0.

