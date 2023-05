Ferrini e Olimpia sono vive  

Proseguono nell’incertezza i playoff della Serie C Silver: tre serie su quattro avranno bisogno della “bella” per eleggere un vincitore. Rialza la testa nel derby di Quartu la Ferrini Delogu Legnami, che dopo la sconfitta casalinga maturata in Gara 1 pareggia i conti espugnando il PalAntonianum per 76-72. Decisivi i 50 punti complessivi mandati a segno dalla coppia Graviano-Putignano per piegare in rimonta un Antonianum sempre combattivo grazie ai 25 personali di Astara.

Bella reazione anche per l’Olimpia, capace di frenare la corsa del Calasetta (82-75), mentre il Sant’Orsola risorge in casa del Cus Sassari e, dopo un tempo supplementare, si guadagna la possibilità di raddrizzare la stagione.

L’unica semifinalista già certa è la Torres, che non fa sconti all’Elmas nemmeno al PalaDelrio (95-74) e stacca il pass per il turno successivo. Sabato il quadro si completerà con le decisive Gare 3.



Elmas-Torres 74-95

Manitech Elmas : S. Sanciu, Carrucciu 3, Oppo, Di Ciaula 5, Secci, Podda 17, Salis 19, Boetti, Vadilonga 2, Ibba 7, F. Sanciu 16, Piga 5. All. Benucci

Sef Torres : Motzo, Dore 15, Martis 13, Biolchini 8, Pintus ne, Basoli, Spano 23, M. Piredda 7, Desole 11, Pisano 9, S. Piredda ne, Palazzi 9. Allenatore Zucca

Parziali : 16-27; 42-45; 55-67



Antonian.-Ferrini 72-76

Antonianum Quartu : Astara 25, Piras, Ruggeri 11, Passa 17, Saddi 4, Cocchi ne, Boi ne, Jordan 1, Piludu 4, Monaci ne, Mattana 10. Allenatore Zurru

F. Delogu Legnami Quartu : Gaspardini ne, Graviano 22, Gambella ne, Saba 5, Paddeo 5, Putignano 28, Vadilonga ne, Pedrazzini 11, Pisu ne, Madau ne, Marras 5. Allenatore Cocco

Parziali : 6-15; 28-28; 59-51



Cus -S. Orsola 67-72 d1ts

Cus Sassari : Dongu 1, Demuru 4, Chessa 23, Onali ne, Campus 4, Spanu 3, Piras 11, Demartis ne, Langiu 12, D’Elia 9, Cecchini, Ruiu ne. All. Sassu

Sant’Orsola Sassari : Vasselli 2, Bergdolt 2, Vargiu, Puggioni 18, Pilo 1, Foddai 15, Aroni, Desole 3, Pani 13, Scanu Manunta, Cordedda 12, Basoli 4. Allenatore Mazzoleni

Parziali : 13-24; 27-38; 43-45; 58-58