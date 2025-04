Ferrini, due risultati a disposizione «Niente calcoli, dipende solo da noi» 

Due risultati su tre per mantenere l’Eccellenza, ma la Ferrini non molla di un centimetro perché sa che la salvezza è ancora da conquistare. Giovedì alle 16 il ritorno playout contro l’Alghero, dopo l’1-1 di tre giorni fa che ha lasciato tutto aperto. I cagliaritani erano andati avanti con Mirco Carboni, giocatore mancato tantissimo in stagione per un incidente che l’ha tenuto fuori diverse giornate, poi il rigore concesso allo scadere è costato la vittoria. «Non è cambiato quasi niente rispetto all’andata: abbiamo sempre il 50% di mantenere la categoria», le parole dell’amministratore delegato della sezione calcio, Chicco Ruggeri. «In linea di massima riteniamo che molto dipenda sempre da noi, sappiamo che l’Alghero è un’ottima squadra ma abbiamo tutte le carte in regola per fare una buona partita».

I recuperi

Per l’intera stagione la Ferrini, da gennaio allenata da Pier Paolo Mura, ha dovuto fare i conti con tantissimi infortunati. Da poco si è rivisto Lorenzo Camba, tornato a novembre e che potrà dare una mano al ritorno visto che da una settimana si allena in gruppo. «Speriamo di avere a disposizione tutti i giocatori e che gli acciaccati possano esserci venerdì, poi sarà l’allenatore a scegliere chi starà meglio», segnala Ruggeri. «L’augurio è di ripetere la prestazione dell’andata, dove abbiamo mostrato consapevolezza dei nostri mezzi e giocato da squadra. Poi sarà il campo a tirare le somme». Per la Ferrini la salvezza arriverebbe con la vittoria, in caso di pareggio dovrebbe aspettare i supplementari per il miglior piazzamento nella stagione regolare.

