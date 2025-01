ferrini, colpo salvezza: batte e supera il li punti 

Li Punti 1

Ferrini 2

Li Punti (3-5-2) : Pittalis; Ikekpolor, Barbieri, Serra; F. Oggiano (15’ pt Castigliego), Dieni (37’ st Sechi), Centeno, Fresu, Cirotto (32’ st El Hayani); Murgia, Guisse. In panchina Lòpez, Burone, T. Manca, M. Oggiano, Delogu. Allenatore Salis.

Ferrini (4-3-3) : De Luca; Zedda, Bonu, Mancusi, M. Manca; Serra, Bile Jama, Carboni; Podda, Piroddi, Dore (34 st Pedro João). In panchina Pani, Montisci, Corona, Carta, Lecca, Ledda, Boi, Mele. Allenatore Mura.

Arbitro : Spiga di Carbonia.

Reti : pt 30’ Dore, 31’ Guisse; st 8’ Piroddi.

Note : ammoniti Fresu, Bile Jama, Guisse, Piroddi.

Sassari. Vittoria in trasferta pesantissima per la Ferrini, corsara al Comunale. Due marcature per tempo trascinano il Li Punti in fondo alla classifica ed allontanano i cagliaritani dal pantano.

Partenza in sordina e ritmo che aumenta col passare dei minuti. Il primo quarto scivola con le schermaglie di rito fino al 21’ quando una ripartenza ospite porta Dore solo davanti a Pittalis, abile nel mangiargli metri in uscita, ipnotizzandolo. Al 24’ Guisse spara addosso a De Luca un tap-in facile facile. Alla mezz’ora però Dore e Guisse si fanno perdonare. Il primo controlla uno scarico dal fondo di Manca, apre l’interno ed insacca in rete. Il secondo, di mestiere, si volta dentro l’area, fa perno su Bonu e firma il pari sul primo palo. Al 33’ Castigliego emula il senegalese ma il tiro è fuori.

Raddoppio cagliaritano in apertura di ripresa: Carboni pesca dalla bandierina, aiutato da una deviazione, Piroddi al centro dell’area, per la bordata centrale dell’1-2. Sul finale il Li Punti ha la palla del pari con una torsione di testa di Murgia ma De Luca, in presa, tiene ferma la sfera sulla linea. Per la Ferrini tre punti fondamentali.

