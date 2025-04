«Ferrini, colpa mia Con l’Alghero playout durissimi» 

Il duro ko col Carbonia «non è colpa dei ragazzi: ho sbagliato io la partita». Un’assunzione di responsabilità rara nel calcio, ma Pier Paolo Mura non ha difficoltà ad ammettere gli errori né a essere particolarmente duro con sé stesso. L’allenatore dei cagliaritani, che rischiano di lasciare l’Eccellenza dopo anni, è onesto nella disamina di una gara che, decisiva per la salvezza, è terminata col trionfo dei minerari allo Zoboli (3-0) e il conseguente obbligo per la sua formazione di giocare i playout contro l’Alghero: perdere significherebbe scendere in Promozione. «Domenica scorsa ci abbiamo provato», ha sottolineato il tecnico, «e devo dire che nel primo tempo abbiamo giocato. Poi c’è stato un crollo psicologico e anche fisico».

Analisi fornita ieri pomeriggio su Radiolina nella trasmissione “L’Informatore sportivo” condotta da Alberto Masu. Mura ha esordito spiegando che «magari di partite ne ho sbagliate anche altre», ma nella realtà è riuscito a portare a un passo dalla salvezza diretta una squadra che, a un certo punto, ha occupato anche l’ultima posizione. All’epoca «avremmo firmato per arrivare agli spareggi». Lui ha preso la guida tecnica in un momento complicatissimo sostituendo Bebo Antinori, che a sua volta era subentrato a Sebastiano Pinna il quale «l’aveva detto da subito, visti gli acquisti delle avversarie e l’assenza di fuori quota: dovevamo lottare per salvarci. Poi per i rapporti forse deteriorati con qualche giocatore è andato via». Chiuso anche il periodo Antinori, «eravamo ultimi da soli e nessuno voleva prendere la squadra». Così Mura da secondo è diventato capo allenatore. «Forse potevamo conquistare la salvezza diretta, ma magari è giusto così. Rimpianti? Le gare perse in casa con Taloro e Villasimius, che probabilmente abbiamo sbagliato».

Ora il durissimo spareggio con l’Alghero. «Sarà una doppia gara tirata, il pallone peserà 4 chili e non 400 grammi. L’esperienza in questi frangenti conta, serviranno cuore e testa. La salvezza sarebbe come vincere un campionato di Promozione». Qualche critica alle date dei match: andata ad Alghero il 25 aprile, ritorno a Cagliari il primo maggio: «Due giorni particolari, la Liberazione e Sant’Efisio. Magari si potrebbe anticipare».

