Ferrini Cagliari e Pgs Audax a Lloret del Mar 

Ottimi risultati per le formazioni giovanili di Pgs Audax Frutti d’Oro e Ferrini Cagliari nel 36° “Torneo Mediterraneo” in corso a LLoret de Mar in Spagna per la categoria Allievi. I cagliaritani sono in finale grazie al successo per 4-2 ai calci di rigore (i tempi supplementari si erano chiusi sullo 0-0) sui campani dell’Asd Nocera Soccer. Sfideranno ora la Seleccion Maresme, grande favorita del torneo, che a sua volta ha battuto per 1-0 l’Audax nell’altra semifinale.

Alla manifestazione hanno preso parte 41 società in rappresentanza di due continenti e otto nazioni. I ragazzi della Pgs, realtà parrocchiale di Frutti D’Oro guidata dal Parroco Don Battista Melis con oltre 250 tesserati in tutte le categorie, sono arrivati secondi nel girone di qualificazione con 5 punti vincendo 3-0 a tavolino la prima gara contro il Vitron (la maggior parte dei giocatori schierati al torneo è risultata fuori età), squadra Lussemburghese, e pareggiando le successive due gare per 0-0 con il Nocera Soccer e per 3-3 con i francesi del Media Jeunesse. I giovani della Ferrini si sono piazzati a loro volta secondi nell’altro gruppo con 4 punti frutto di un successo (2-1 al Terre di Castelli), un pareggio (2-2 col Pembroke Athleta) e una sconfitta (1-4 con la Seleccion Maresme).

