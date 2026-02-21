Ferrini bloccata dal Taloro 

Ferrini Cagliari 0

Taloro Gavoi 0

Ferrini Cagliari (4-3-3) : Arrus, Manca, Boi, Vitale, Piras, Corda, Melis, Pedro, Arangino (37’ st Argiolas), Arisci (24’ st Tiesse), Vinci. In panchina Celli, Zedda, Rinino, Podda, Fanni, Avaro, Corona. Allenatore Mura (Manunza squalificato).

Taloro Gavoi (4-4-2) : M. Fadda, Lapia, M. Fois, Sau, Castro, Navarrete, Secchi, Delussu (40’ st A. Fadda), Cossu, Littarru, Mameli. In panchina Medde, Canu, King, Malano, E. Fois, Santoro, Scanu, Zappino. Allenatore Fadda.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Note : ammoniti Corda, Boi, Vinci, Sau.

Al Polese si conclude con un pareggio a reti inviolate lo scontro salvezza tra Ferrini e Taloro al termine di 90 minuti fortemente condizionati dal vento e poveri di grandi emozioni.

La sfida

La prima occasione è dei padroni di casa, vicini al vantaggio con una conclusione da fuori area di Pedro che sibila a pochi centimetri dal palo. Al quarto d’ora si vedono in avanti gli ospiti con un bel colpo di testa di Mameli su cross al bacio di Navarrete, ma Arras si supera con una splendida parata. Al 22’ è ancora Pedro a cercare la porta con una conclusione velleitaria che si spegne lentamente fuori. Alla mezz’ora il Taloro torna pericoloso: Fois scappa sulla destra e mette in mezzo per Cossu che colpisce di tacco spedendo la palla di poco a lato.

Secondo tempo

Nella ripresa la Ferrini tiene in mano il pallino del gioco senza però riuscire a creare particolari pericoli all’estremo difensore ospite. Nei primi dieci minuti Vinci conclude due volte senza impensierire Fadda. Al 57’ il Taloro si rende pericoloso con Navarrete che con un diagonale deviato costringe Arras a rifugiarsi in angolo. Gli uomini di Manunza attaccano ma sono spesso imprecisi nell’ultimo passaggio e al 73’ subiscono un veloce contropiede avviato da Fois che, percorso tutto il campo, conclude debolmente. Nell’ultimo quarto d’ora la Ferrini ci prova prima con un colpo di testa di Boi boccato da Fadda, poi con una conclusione di Pedro dalla distanza che sfiora la traversa.

Timori

Il pareggio è figlio della paura di perdere, risultato che avrebbe complicato ulteriormente la corsa salvezza di entrambe.

Il Taloro può ritenersi soddisfatto del punto conquistato in uno scontro diretto, mentre per la Ferrini da un lato c’è un po’ di rammarico e dall’altro arriva il sesto risultato utile consecutivo che consente ai cagliaritani di restare in zona playout.

