Ferrini ancora ai vertici «Ma possiamo fare di più» 

Per il secondo anno di fila la Ferrini è sul podio dell'Eccellenza. Ha confermato il terzo posto con una gran seconda parte di stagione, risalendo in classifica: il 3-1 di domenica sul Taloro è stato il coronamento di un percorso avviato ad agosto, dove il club è ripartito con un gruppo pressoché identico rispetto a quello del record di punti nella storia conquistato un anno fa. E, dando già uno sguardo alla prossima stagione, il capitano Alessandro Bonu vuole continuità: «L’obiettivo come sempre è continuare a crescere come squadra e società. Siamo riusciti a confermare il terzo posto, che era difficilissimo, e non vogliamo tornare indietro».

Bonu domenica ha chiuso la stagione al meglio, avviando con un lancio l’1-0 di Matteo Argiolas e firmando il nuovo vantaggio allo scadere su bell’inserimento in area. Da 17 anni consecutivi alla Ferrini, prima centrocampista e poi difensore, è una bandiera e vuole il meglio per la società: «Nonostante l’ottimo terzo posto potevamo e dovevamo fare di più, ho tanta fiducia nei valori della squadra», afferma ricordando anche un inizio di stagione complicato. «Abbiamo avuto un mese e mezzo con tanti indisponibili, la risalita è coincisa col rientro di tutti, che ha dato continuità di formazione: da lì sono arrivati i punti. E i fuoriquota, dopo qualche mese, sono entrati nella realtà dell’Eccellenza per loro nuova, come è giusto che fosse».

