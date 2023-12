ferrini all’inseguimento 

Al secondo posto pur essendo in emergenza per i tanti indisponibili. È il gran risultato raggiunto dalla Ferrini nell'ultimo turno di Eccellenza, col 3-1 di venerdì sul Bosa, che ha permesso di superare il Tempio (battuto sabato 1-0 a Calangianus) diventando prima inseguitrice dell'Ilvamaddalena, capolista a +7. Il tutto alla vigilia degli scontri diretti contro le altre due sul podio: sabato la trasferta a Ghilarza contro la terza in classifica a -1, il 23 chiusura di girone d'andata e anno solare ospitando proprio l'Ilva. «Pensiamo partita dopo partita, cercando sempre di prendere i tre punti e lasciando le somme a fine stagione: i campionati a dicembre non li ha mai vinti nessuno», afferma il centrocampista Sandro Scioni, autore di quattro gol in campionato di cui tre nelle ultime due giornate (doppietta al Bosa e rete da tre punti nove giorni fa a Gavoi col Taloro).

Le assenze

A Ghilarza la Ferrini non avrà il difensore centrale Federico Boi, ammonito sotto diffida e atteso da squalifica. Poi gli infortunati: col Bosa non c'erano in difesa Nicola Cogoni e Lucas Rostand, a centrocampo Pedro Alexandre, in attacco tutti i big ossia Alessio Figos, Sebastiano Galloni e Gianluca Podda. In più nei primi minuti si è procurato un problema muscolare Mirco Carboni (tornerà a gennaio) e nel finale ha accusato un fastidio Alberto Usai (da valutare). Pur con questa lunghissima serie di assenze capitan Alessandro Bonu e compagni hanno liquidato la pratica Bosa in poco più di un quarto d'ora, portandosi sul 3-0 al 17' e chiudendo con una bella vittoria per 3-1. «È un momento un po' particolare per i tanti assenti: ci siamo detti di stare ancor più compatti e sacrificarsi ulteriormente», rivela Scioni. «Secondo me è stato lo specchio della partita: aiutarsi a vicenda e sbloccarla subito, mettendola come l'avevamo preparata. Ora abbiamo perso altre due pedine, ma lo spirito dovrà rimanere lo stesso di tutta la stagione».

I numeri

La squadra di Sebastiano Pinna è seconda con 27 punti grazie a 7 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta, con 22 gol fatti e 11 subiti. In trasferta è l'unica imbattuta assieme all'Ilva capolista, pur dovendo spesso giocare con tanti assenti e con un gruppo piuttosto diverso da quello dei due terzi posti consecutivi. Fra chi ha dato un grande apporto anche due dei nuovi acquisti, ossia Carboni e lo stesso Scioni (che nel 2022-2023 ha vinto i playoff col Budoni salendo in D). «Mi sto trovando molto bene», dichiara quest'ultimo. «Sentivo parlare della società da anni, ora lo sto vedendo: è un ambiente sereno dove le cose si fanno bene, non è da tutti essere così disponibili e professionali. Alla fine serietà e lavoro pagano, la Ferrini in questo è il top».