Ferrini al quinto ko «Ne verremo fuori» 

Ultimo posto col Barisardo. Per la Ferrini la quinta sconfitta di fila, terza senza segnare, è pesante non tanto per il punteggio (0-2 col Tempio) quanto per la classifica, perché nonostante il cambio in panchina da Pinna ad Antinori la svolta non è ancora arrivata.

L’ultima vittoria è del 19 ottobre, 1-3 a Gavoi col Taloro, poi solo delusioni e partenze, quelle di Caddeo (Nuorese) e Manis (Ilva) che hanno ridotto ulteriormente un organico già provato da tanti infortuni e da un incidente stradale per Carboni. «Ci penalizza troppo il mercato sempre aperto», la critica ai regolamenti del responsabile della sezione calcio, Pietro Caddeo. «I nostri giocatori più importanti sono aggrediti da società con risorse superiori e questo porta alcuni a non voler combattere con noi, ma a cercare altro». Sabato ha esordito Gioele Zedda, classe 2001 ex Muravera e Terralba, arriveranno un attaccante (probabile il ritorno di Lorenzo Camba) e almeno un centrocampista. Con l'obiettivo di invertire la rotta già domenica a Ghilarza: «Siamo convintissimi di poter uscire fuori da questa situazione e soddisfatti del lavoro del nuovo tecnico: dobbiamo avere fiducia», la certezza di Caddeo».

RIPRODUZIONE RISERVATA