Ferri: «Quando Cannavaro pareggiò al 95’...» 

«Sarà una bella partita: finirà X e saranno contenti il Cagliari e Allegri». Il pronostico è di Michele Ferri, ospite a “Il Cagliari in Diretta” su Videolina e Radiolina, che col tecnico oggi avversario ha condiviso sei mesi in rossoblù nella prima metà del 2008-09. «Penso che il Cagliari farà una grande prova: gli stimoli vengono da soli». Arrivato a gennaio 2006 dal Palermo («Ho trovato un gruppo fantastico, si vedeva dal primo giorno»), Ferri in Sardegna ha collezionato 74 presenze con un gol, al Livorno il 20 settembre 2006 (2-2). Cagliari-Juventus l’ha giocata tre volte, due al Sant’Elia: «Ricordo l’1-1 del 2006, gol di Cannavaro al 95’. Poco prima c’era un’espulsione enorme di Camoranesi, gomitata sul naso ad Agostini, poi corner e segnarono. A fine gara ci fu un po’ di confusione con la vecchia dirigenza della Juventus, che è meglio non nominare».

In panchina

Ferri, andato via da Cagliari a gennaio 2009 per la Sampdoria, ora allena e in settimana l’ha ingaggiato la Caronnese in Serie D: «Prendo un po’ da tutti i tecnici che ho avuto, poi devo metterci dentro il mio credo». Di quelli a Cagliari non dimentica Marco Giampaolo: «Ha avuto dei passi falsi, ma per me resta un grande allenatore». I risultati migliori in rossoblù li ottenne però con Ballardini: «Un anno straordinario, tutto partì dalla vittoria col Napoli col gol di Conti all’ultimo. Cagliari è stata una delle mie tappe migliori in carriera, mi ha fatto giocare in A».

