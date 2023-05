Ferretti sbarca a Baccasara  

Il Gruppo Ferretti investe a Tortolì. Il colosso internazionale di progettazione, costruzione e vendita di yacht di lusso, fatturato medio negli ultimi anni da 700 milioni di euro e 1.500 dipendenti, ha acquistato due capannoni che un tempo erano di proprietà delle società S&T Nautica e Costruzioni nautiche Ogliastra. L’affare è stato definito mercoledì in Tribunale, dove il Gruppo Ferretti si è aggiudicato l’asta bandita per la vendita dei due immobili suddivisi in quattro campate che si estendono a Baccasara. Un complesso industriale di oltre 4 mila metri quadri dove, è verosimile, il prestigioso marchio della nautica potrebbe presto avviare la creazione di un cantiere produttivo. L’affare si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro. È il secondo maxi investimento nella zona industriale per il settore nautico negli ultimi sette mesi: lo scorso ottobre, sempre all’asta, la società Polo nautico Viareggio ha acquisito per 3,42 milioni di euro la sede ex Primatist.

Settore in crescita

Il polo nautico contemplato dalla Giunta Soru una quindicina d’anni fa non è mai attecchito. Nel corso degli anni, benché tra tante difficoltà infrastrutturali, diverse realtà industriali del territorio hanno investito nel settore nautico, riuscendo a conquistare importanti fette di mercato oltre Tirreno. Poi, come nel caso della S&T e Cno, la crisi ha bussato alle porte portandole le stesse società al fallimento, decretato dal giudice del Tribunale di Lanusei Giada Rutili. All’asta di due giorni fa, il Gruppo Ferretti ha ipotecato l’acquisto, che ora attende di essere formalizzato. La superficie consta di 5.601 metri quadri e, al suo interno, ospita due capannoni.

Le reazioni

Sul territorio la notizia è stata accolta con soddisfazione. «La accogliamo con entusiasmo», dichiara Franco Ammendola, 72 anni, presidente del Consorzio industriale. «Ci conforta che il procedimento avviato per la realizzazione del distretto della nautica trovi interesse tra i grandi produttori di imbarcazioni. L’arrivo di Ferretti e San Lorenzo ci fa ben sperare affinché il percorso iniziato porti a una svolta definitiva per l’economia del territorio ogliastrino con il notevole incremento dei livelli occupazionali. Il passaggio successivo, secondo i nostri programmi, dovrà coinvolgere attivamente i giovani disoccupati. Serve personale qualificato. Diversamente si rischia che le aziende investitrici non trovino manodopera». Positivo anche il commento di Michele Muggianu (41), segretario di Cisl Ogliastra: «Una buona notizia che un gruppo come Ferretti decida di investire a Tortolì. Gli interventi previsti dell’autorità di sistema sul porto di Arbatax e le ulteriori azioni promosse dal Consorzio industriale a supporto del settore rappresentano senz’altro il punto di partenza per convincere i grandi player a investire su questo territorio. La nautica occupa oltre cinquecento maestranze ed è un settore in crescita sul quale occorre puntare e scommettere».