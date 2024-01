Ferreri-Spazzafumo campioni nel corto 

All’ippodromo di Villacidro sono Stefano Ferreri ed Elia Spazzafumo i “cavalli” vincenti. A loro va il primo titolo individuale stagionale di cross, il “corto” di 3 km, assegnato in una giornata inaugurale del “Festival del Cross” che ha visto quasi tutti i pronostici rispettati. L’olbiese ha preceduto Simone Pulina e Francesco Mei, la cui sorella, Ginevra, ha invano tentato di contrastare l’atleta della Edoardo Sanna Elmas. Il triatleta di San Gavino, Manuel Cossu, e Marta Paderi (Atl. Selargius), sono invece laureati campioni sardi Juniores.

I Master hanno corso per portare punti utili alla classifica di Società. A vincere i due titoli è stata la Cagliari Atletica Leggera davanti alla Podistica San Gavino (uomini) ed Edoardo Sanna Elmas (donne). Sui 6 km, il successo di giornata è andato a Giuseppe Mura davanti a Francesco Dejas e Roberto Melis, con Antonello Vargiu primo sulla distanza ridotta per gli Over 60. In campo femminile, sui 4 km, conferma dell’ottimo momento di forma di Elsa Farris, che ha preceduto l’inossidabile Roberta Ferru in un duello tutto sestese, con Rosalba Miscali prima sui 3 km.

Risultati maschili

Cross corto km 3 : 1. Stefano Ferreri (Pm, Academy Olbia), 2. Simone Pulina (Ichnos), 3. Francesco Mei (Pm, Ac. Olbia), 5. Valerio Caredda (Pm. Atl. Ogliastra), 6. Pierfrancesco Aru (Cagliari Atl. Legg.). Master km 6 : 1. Giuseppe Mura (M35, Libertas Campidano), 2. Francesco Dajas (M35, Pod. San Gavino), 3. Roberto Melis (M45, Cagliari Atl. Legg.), 4. Giovanni Boccoli (Gonone Dorgali), 5. Cristian Cocco (M50, Ac. Olbia), 6. Filippo Casu (M40, Isolarun). Master km 4 : 1. Antonello Vargiu (M65, Cagliari Atl. Legg.), 2. Mauro Oppo (M60, Atl. Dolianova), 3. Giovanni Murru (M60, Atl. Porto Torres), 4. Pietro Uras (M65, Atl. 4 Mori), 5. Marco Massa (M60, Atl. Guspini). Juniores km 8 : 1. Manuel Cossu (Pod. San Gavino), 2. Michele Loi (Tri Team Sassari), 3. Adalberto Canu (Cus Cagliari). Allievi km 5 : 1. Fabio Foddis (Atl. Valeria), 2. Matteo Mura (Guerrieri del Pavone), 3. Stefano Aru (Olympia Villacidro). Cadetti km 3 : 1. Gabriele Tidu (Isolarun).

Risultati femminili

Cross corto km 3 : 1. Elisa Spazzafumo (E. Sanna Elmas), 2. Ginevra Mei (Pf, Ac. Olbia), 3. Coninna Raimondi (Cus Cagliari), 4. Anastasia Collu (Pf, Cagliari Atl. Legg.), 5. Rachele Collu (Atl. Valeria). Master km 4 : 1. Elsa Farris (F45, E. Sanna Elmas), 2. Roberta Ferru (F55, Cagliari Atl Legg.), 3. Cristina Sonedda (Atl. E. Sanna) 4. Dolores Lai (F40, Tri Team Sassari), 5. Federica Frongia (F45, Cagliari Atl. Legg.), 6. Simonetta Pili (F45, id.). Master km 3 : 1. Rosalba Miscali (F60, Marathon Club Oristano), 2. Teresina Scano (F60, GP Assemini), 3. Chiara Sedda (F60, Mar. Club OR), 4. Marisa Moressio (F70, Atl. L. Arborea). Juniores km 6 : 1. Marta Paderi (Atl. Selargius), 2. Giorgia Pieraccini (Tri Team Sassari), 3. Benedetta Cao (Cus Cagliari). Allieve km 4 : 1. Maria Mei (Ac. Olbia). Cadette km 2 : 1. Nicole Scalas (Atl. Valeria).

