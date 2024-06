Ferreri ai “tricolori”, Sotgiu al Challenge  

Al Meeting della Quintana, andato in scena giovedì sera al “Blasone” di Foligno, la Junior della Ichnos Sassari Maria Paola Sotgiu, stacca il pass per il Challenge Assoluto (Brescia, 15-16 giugno), appuntamento utile agli atleti in possesso dei requisiti per concorrere a un posto per i Campionati italiani assoluti su pista, quest’anno a La Spezia dal 26 al 30 giugno.

La promettente atleta alaese, già in possesso del minimo per gli Italiani Juniores, punta anche a quello del Challenge Assoluto (2’11”50), e correndo in 2’09”83, centra l’obiettivo, sigla un nuovo personale e arriva 4ª in totale. Stefano Ferreri (Academy Olbia) chiude undicesimo gli 800 ma con 1’53”04 conquista il pass per i “tricolori” Promesse. Si migliora sui 5000 il suo compagno di squadra Francesco Mei ma il 15’09”16 lo lascia a 9”16 dal minimo di categoria.

