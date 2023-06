Ferraro alla guida della squadra di calcio 

Dal campo alla panchina in poche settimane. Giorgio Ferraro appende le scarpette al chiodo ma la domenica continuerà a dedicarla al calcio. Nella prossima stagione sarà infatti il nuovo allenatore del Samugheo, compagine che prenderà parte al campionato di Prima Categoria e con la quale lo stesso ex attaccante ha concluso la sua carriera da giocatore. Ferraro, 41 anni, che ha segnato oltre 250 gol in carriera, in più di 800 partite con le maglie di Ollastra (squadra del suo paese natale), Tharros, Taloro Gavoi, Sanluri, Porto Torres, Ghilarza, Tonara, Macomerese, Arborea, Paulese e Samugheo, inizia la sua prima esperienza da tecnico. «Ovviamente – commenta Ferraro – sono orgoglioso di questo incarico e ringrazio la società del Samugheo per avermi dato questa opportunità. Spero di essere all’altezza e ce la metterò tutta, così come ho sempre fatto anche nella mia carriera da giocatore». Sarà affiancato da Francesco Deias, nel ruolo di collaboratore, Andrea Soddu, preparatore atletico, e Michele Carboni, allenatore dei portieri. Intanto, il neo tecnico è già al lavoro, assieme alla società presieduta da Gianluigi Deias, per la costruzione della rosa della stagione 2023/2024. ( g.pa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA