Ferrari speranzose per il gp di Spagna  

Le certezze della Red Bull e le speranze della Ferrari di migliorare grazie ai nuovi sviluppi sulla vettura. Nel giorno dedicato alle parole dei piloti, il Gran Premio di Spagna parte da qui, con un Max Vesrtappen sempre più sicuro della sua forza ed una Rossa con tanta voglia di progredire, magari salendo sul podio per riprendersi almeno il ruolo di seconda forza del campionato come lo scorso anno. Per il ferrarista Carlos Sainz in particolare c'è lo stimolo in più di correre in casa su una pista, quella di Montmelò, che come con le sue caratteristiche è in grado di rivelare l'effettivo potenziale delle vetture. «Barcellona», afferma il pilota spagnolo della scuderia di Maranello, «è una gara speciale per me, sono felice di tornare a casa. È un circuito che in passato mi ha trattato “bene”. Qui ho visto la Ferrari la prima volta, e ora correre qui con la Rossa è speciale. Mi fa stare bene correre in casa, mi dà più energia», ha aggiunto il ferrarista.

Anche l'altro ferrarista Charles Leclerc è speranzoso sulle novità: «Un podio qui è realistico ma al momento la Red Bull è a un altro livello per poter puntare alla vittoria».

Oggi le prime prove libere (alle 13.30 e 17), domani la terza sessione alle 12,30 e le qualifiche alle 16. Domenica il Gp alle 15.

