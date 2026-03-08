Ferrari, solo un’illusione 

Melbourne. Il Mondiale della rivoluzione tecnica in Formula 1 parte nel segno della Mercedes (doppietta) e di George Russell che vince la gara inaugurale della stagione 2026 all'Albert Park di Melbourne. Buona la partenza della Ferrari, sopratutto rispetto alla deludente qualifica di sabato: la Rossa scatta in testa con Charles Leclerc con una sensazionale partenza per poi chiudere sul gradino più basso del podio, dietro ad un ottimo Kimi Antonelli e non senza rimpianti per una strategia gomme non rivelatasi azzeccata nelle prime fasi del Gran Premio. Quarta l'altra SF-26 di Lewis Hamilton che via radio punge il box della scuderia di Maranello per le scelte adottate in regime di virtual safety-car. Solo quinto il campione del mondo con la McLaren Lando Norris, davanti alla Red Bull di Max Verstappen, partito ventesimo e autore di una super rimonta. Ritiro per Hadjar, Alonso, Hulkenberg e Bottas. Oltre al disastro Aston Martin, è clamorosa la debacle di Oscara Piastri, a muro prima del via con l'altra McLaren.

La gara

Scattato al comando al via approfittando della partenza horror delle due Stelle d'Argento, Leclerc ha dato vita ad un bel duello con Russell nei primi giri, ma poi il pilota inglese e il suo compagno di squadra Antonelli hanno preso le prime due posizioni approfittando di una virtual safety car, in azione per il ko della Red Bull di Hadjar, per effettuare il pit stop e gudagnare secondi preziosi sulle Rosse che hanno scelto di non per fermarsi subito per cambiare gli pneumatici. Strategia attendista da parte del team di Maranello che non ha pagato, così sia Leclerc sia Hamilton hanno devuto cedere il passo alle Mercedes che da metà corsa in poi hanno controllato la corsa senza problemi andando a firmare la prima doppietta della stagione e confermandosi la prima forza del campionato. Primo Russell, secondo un Antonelli incerto in avvio, ma poi ripresosi grazie alla superiorità della sua monoposto. «È andata come ci aspettavamo ma senza la virtual safety car non so se avremmo vinto la gara», ammetterà alla fine Russell. «La Ferrari era molto veloce nelle zone giuste e soprattutto al via. Avrebbero potuto vincere». «Siamo stati sfortunati con la chiusura della corsia box durante la seconda virtual. La Mercedes al momento è più forte ma per noi questo è stato un buon punto di partenza», è la versione del team principal Ferrari Fred Vasseur. «In Cina sarà tutta un'altra storia, le temperature saranno diverse. Il quadro sarà sicuramente molto diverso». Per il pilota italiano della Mercedes Antonelli è stato «il miglior inizio possibile. Ho fatto una brutta partenza, perdendo tante posizioni. Quindi ho dovuto rimontare. Nei primi giri con l'attack mode c'è stata tanta azione, mi sono divertito».

