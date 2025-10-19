Ferrari, segnali di vita 

Austin. Max Verstappen non molla l'osso e riparte dal Texas con in tasca la terza vittoria nelle ultime quattro gare, più la sprint, tenendo così vivo il suo sogno di rimonta su Oscar Piastri e Lando Norris. Nella 19ª gara del Mondiale, l'olandese della Red Bull ha vinto dominando dal primo all'ultimo giro e trovato un alleato nelle Ferrari, tornate a brillare sui saliscendi del Cota. Charles Leclerc ha chiuso al terzo posto, facendo sudare a Lando Norris il secondo posto, e Lewis Hamilton si è preso il quarto posto, tenendosi dietro il leader del mondiale, Oscar Piastri. La classifica vede l'australiano a 346 punti, Norris a 332 e Verstappen a 306 e a cinque gare dalla fine del Mondiale il finale è tutto da scrivere.

Due pole position in due giorni e il successo nella sprint di sabato hanno dato ulteriore fiducia, se ce ne fosse stato bisogno, a Verstappen, che è scattando in testa e preso margine su Charles Leclerc bravo a superare in avvio Norris, stessa mossa compiuta da Hamilton su Piastri, tallonato a sua volta dalle Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli. Il monegasco, unico a partire con le soft, ha saputo gestire la pressione del britannico della McLaren ma già al settimo giro è intervenuta la virtual safety car per un tamponamento di Carlos Sainz ai danni di Antonelli. Ritiro per lo spagnolo della Williams e crollo all'ultimo posto per lo sfortunato italiano, incolpevole. Leclerc ha tenuto dietro Norris fino al 23° giro, quando è entrato ai box, mentre Verstappen si era preso 10 secondi di vantaggio sui litiganti. Conclusi i pit stop, dopo il 30° giro, Verstappen è rimasto in testa, davanti a Leclerc, Norris ed Hamilton, facendo riproporre lo scenario della prima parte di gara. Verstappen ha continuato indisturbato a volare verso la vittoria, completando un weekend da favola. Intanto Norris si è avvicinato a Leclerc, piazzando il sorpasso al 52° giro. Il monegasco si è accontentato di salire sul podio, non capitava per la Ferrari da Spa. Pesante anche il quarto posto di Hamilton, anonimo il quinto di Piastri. Domenica si corre a Città del Messico con la Ferrari a caccia del secondo posto nei Costruttori.

Ordine d’arrivo : 1. Max Verstappen (Ola, Red Bull) in 1.34’00”161, 2. Lando Norris (Gbr, McLaren) a 7”959, 3. Charles Leclerc (Mon, Ferrari) a 15”373, 4. Lewis Hamilton (Gbr, id.) a 28”536, 5. Oscar Piastri (Aus, McLaren) a 29”678, 6. George Russell (Gbr, Mercedes) a 33”456, 7. Yuki Tsunoda (Gia, Red Bull) a 52”714, 8. Nico Hulkenberg (Ger, Kick Sauber) a 57”249, 9. Oliver Bearman (Gbr, Haas) a 1’04”722, 10. Fernando Alonso (Spa, Aston Martin) a 1’10”001.

Classifica Piloti : 1. Oscar Piastri (Aus) 346 punti, 2. Lando Norris (Gbr) 332, 3. Max Verstappen (Ola) 306, 4. George Russell (Gbr) 252, 5. Charles Leclerc (Mon) 192, 6. Lewis Hamilton (Gbr) 142 7. Andrea Kimi Antonelli (Ita) 89.

Classifica costruttori 1. McLaren 678 punti (campione), 2. Mercedes 341, 3. Ferrari 334, 4. Red Bull 331, 5. Williams 111.

RIPRODUZIONE RISERVATA