Ferrari, riscatto difficile 

Gedda. Dimenticare il Bahrein e guardare avanti. La Ferrari si tuffa nel secondo weekend della stagione di Formula 1 con la consapevolezza di dove lavorare tanto, inseguire (Leclerc ha 10 posizioni di penalità in griglia) e lottare con vecchi (Red Bull e Mercedes) e nuovi (Aston Martin) rivali. La pista è diversa da quella di Sakhir e a Maranello sperano che sia meno congeniale a Max Verstappen e Sergio Perez. Insomma, da Fred Vasseur in giù, alla Ferrari c’è voglia di crederci.

Di rincorsa

«Non è certo bello partire con una penalità già al secondo gp, ma quello è il passato e noi dobbiamo andare avanti», ringhia a Sky Sport Charles Leclerc. «Sarà una gara in salita, ma mi piace questa sfida: noi siamo lì e la squadra sa di poter contare su di noi. Abbiamo avuto dei problemi alla Power Unit in Bahrein, ma li abbiamo capiti: credo che nel team ci siano grandi motivazioni per risalire, porteremo cose nuove per lottare con la Red Bull, voglio correre e fare di tutto per avere un buon feeling». C’è il problema della penalizzazione legata alla sostituzione della centralina sulla sua Ferrari SF-23 nel gran premio di Arabia di domenica. «Spero di essere veloce per recuperare posizioni sorpassando e divertendomi, senza aspettare eventuali neutralizzazioni legate a Safety Car o Virtual Safety Car», dice il monegasco che poi spazza via le voci di un ipotetico scambio con Lewis Hamilton: «È importante chiarire bene questa cosa perché negli ultimi tempi escono tantissime voci sul nostro conto che vengono fuori dal nulla, forse per metterci in difficoltà. La squadra è unita, quello che viene detto all'esterno non deve interessarci, io amo la Ferrari e voglio tornare a vincere qui».

Le speranze

Carlos Sainz Jr. è sulla stessa lunghezza d’onda: «Il problema di Leclerc in Bahrein ci ha colto di sorpresa, è stata una brutta situazione ma ora possiamo solo guardare avanti». Il pilota spagnolo guarda con ottimismo al gran premio di Arabia Saudita: «Qui sul podio? Lo spero, la pista è diversa e anche l'ala è diversa dal Bahrein, credo che saremo più competitivi. Voglio essere più ottimista e pensare che avremo opportunità di andare sul podio». «L'inizio della stagione è stato complicato ma stiamo prendendo le misure giuste per migliorare», aggiunge Sainz. «Sono certo che faremo un buon lavoro in termini di sviluppo nel corso della stagione. Come vanno le cose? Meglio di come si è letto sui giornali dopo le voci dei giorni scorsi, noi sappiamo cosa fare e siamo fiduciosi. Siamo i primi a non essere contenti per il risultato in Bahrein ma sono sorpreso perché c'è chi ha parlato di crisi in Italia», conclude.