Ferrari prima inseguitrice 

Sakhir. Non tutto come da pronostico nelle prime qualifiche stagionali del mondiale di Formula 1, È vero che il campione del mondo Max Verstappen ha conquistato la pole position del gp del Barhein su una Red Bull annunciata come la monoposto da battere. E infatti al suo fianco scatterà il compagno di squadra Sergio Perez. ma può essere considerata una piacevole sorpresa la seconda fila, tutta occupata dalla Ferrari: terzo Charles Leclerc (a due decimi dal poleman), quarto Carlos Sainz. Quinto Fernando Alonsio su un’Aston Martin che si conferma da tener d’occio, poi le due Mercedes, con George Russell ancora davanti a Lewis Hamilton.

«Bella sorpresa. Siamo riusciti a trovare il passo per il giro di qualifica, il che è grandioso. Ma dobbiamo tenere in mente che invece sul passo gara siamo più indietro rispetto alla Red Bull», la sintesi di un soddisfatto Leclerc.

La griglia (SkyF1, ore 16)

1ª fila : Max Verstappen (Ola, Red Bull) e Sergio Perez (Mes, Red Bull);

2ª fila : Charles Leclerc (Mon, Fer- rari) e Carlos Sainz (Spa, Ferrari);