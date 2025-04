Ferrari, piccole speranze 

Gedda. Una Ferrari che migliora lentamente grazie alla verve di Charle Leclerc e nonostante un Lewis Hamilton in stato di crisi, a fronte di un Mondiale che appare ancora aperto ad ogni scenario con una McLaren fortissima ma non “padrona”. Dopo la tripletta di Gran Premi di fila terminata con la gara in notturna in Arabia Saudita, la Formula 1 parla australiano con il suo nuovo leader Oscar Piastri capace di dominare e vincere sul velocissimo e insidioso circuito cittadino di Gedda. Il tutto per un campionato che, in vista della prossima gara a Miami, appare apertissimo con la sfida tra il duo McLaren, un Max Verstappen sempre in palla ed una Mercedes pronta a sorprendere. A mancare al “ballo” dei big del Circus è invece il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, al suo primo anno in Ferrari. Dopo aver vinto la sprint a Shanghai in Cina il pilota inglese si è come eclissato, finendo sempre dietro al compagno di scuderia

Ordine d'arrivo . 1. Oscar Piastri (Aus, McLaren) in 1.21’06”758 2. Max Verstappen (Ola, Red Bull) a 2”843, 3. Charles Leclerc (Mon, Ferrari) a 8”104, 4. Lando Norris (Gbr, McLaren) a 9”196, 5. George Russell (Gbr, Mercedes) a 27”236, 6. Kimi Antonelli (Ita, Mercedes) a 34”688, 7. Lewis Hamilton (Gbr, Ferrari) a 39”073, 8. Carlos Sainz (Spa, Williams) a 1’04”630, 9. Ale- xander Albon (Tha, Williams) a 1’06”515, 10.Isack Hadjar (Fra, Racing Bulls) a 1’07”091.

Classifica piloti : 1. Oscar Piastri (Aus) 99 2. Lando Norris (Gbr) 89 3. Max Verstappen (Ola) 87 4. George Russell (Gbr) 73 5. Charles Leclerc (Mon) 47 6. Kimi Antonelli (Ita) 38 7. Lewis Hamilton (Gb) 31.

Costruttori: 1. McLaren 188, 2. Mercedes 111 3. Red Bull 89 4. Ferrari 78 5. Williams 25.

RIPRODUZIONE RISERVATA