Ferrari perse nella pioggia 

Montreal. Nella Formula 1 di questa stagione c’è una sola certezza: la pole position di Max Verstappen. Quella di Montreal, al termine di una qualifica che definire pazza è poco (anche per i tanti possibili “impeding” notati dai commissari), è la 25ª in carriera. Una in meno di Kimi Hakkinen per l’olandese che oggi alle 20 italiane (diretta Sky Sport) andrà a caccia della vittoria numero 41 che gli consentirebbe di eguagliare il mito Ayrton Senna. Accanto a lui, per la prima volta nella storia e a testimonianza di quanto i valori siano stati stravolti da pioggia e incidenti (con conseguente bandiera rossa), c’è una Haas, quella di Nico Hulkenberg, al traguardo subito prima dello stop dei commissari, arrivato immediatamente prima che Fernando Alonso lo superasse.

Disastro rosso

E le Ferrari? Il dato numerico dice Carlos Sainz ottavo e Charles Leclerc undicesimo, ma il racconto delle qualifiche va ben oltre. In un weekend che le aveva viste protagoniste sino alla terza sessione di prove libere, le monoposto di Maranello si sono smarrite tra le solite incertezze del muretto e gli errori dei piloti. Nella Q2, Leclerc ha chiesto di montare subito le slick, avendo constatato che la pista era asciutta, ma è stato lasciato fuori con le intermedie e quando ha montato le gomme da asciutto aveva già ripreso a piovere. Così è rimasto undicesimo ed escluso assieme alla seconda Red Bull di Sergio Perez.

La fase finale

L’unica Ferrari nel Q3, quella di Sainz, poco ha potuto piazzandosi ottava in una ultima fase caratterizzata dal ritorno della pioggia abbondante e dall’incidente a Oscar Piastri che ha causato la bandiera rossa. Max Verstappen, uscito sempre per primo dal box, ha azzeccato tutte le mosse e partirà davanti in un Gran Premio del Canada che, se non altro, dovrebbe essere asciutto. In seconda fila ci saranno la Aston Martin di Fernando Alonso e la Mercedes di Lewis Hamilton, che ha preceduto il compagno di scuderia George Russell. Sesto Esteban Ocon con la Alpine, mentre in quarta fila a precedere Sainz ci sarà Lando Norris su McLaren. In quinta, Piastri con l’altra McLaren ed Alexander Albon (Williams), primo a sorpresa nel Q2.

