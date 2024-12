Ferrari, non si mette bene 

Abu Dhabi. Parte in salita l'ultimo Gran Premio del Mondiale di Formula 1 per la Ferrari, chiamata ad Abu Dhabi a rimontare in un colpo 21 punti alla McLaren nel Mondiale costruttori. Un'impresa, resa ancor più ardua dalla retrocessione di 10 posti sulla griglia di partenza per Charles Leclerc, sanzionato per l'obbligata sostituzione del pacchetto batteria sulla sua monoposto all'inizio delle prime libere. Una doccia fredda per la Rossa, che rischia di pagare cara la sanzione nella gara che assegna il titolo per il miglior team. «Non è l'inizio ideale ma dobbiamo mantenere lo stesso approccio e concentrarci sui noi stessi. Vedremo domenica sera dove saremo», il commento del team principal, Frederic Vasseur, che assicura, «noi spingeremo fino all'ultima curva dell'ultimo giro con entrambe le vetture. Vedremo dove saranno le McLaren, ma sarebbe un errore pensare troppo a loro».

L’illusione

Il venerdì si era aperto per la scuderia di Maranello e per il monegasco con la grande novità di vedere in pista insieme i due fratelli Leclerc con il più piccolo Arthur al posto di Carlos Sainz come rookie. Poi sulla Ferrari del monegasco sono emersi subito dei problemi prima di uscire dai box all'inizio delle libere 1 ed è stato necessario cambiare il pacco batterie facendo perdere al monegasco circa mezz'ora: un inconveniente che non ha impedito al ferrarista di mettere a segno il miglior tempo (1’24”321) precedendo la McLaren di Lando Norris e le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. L'altra Ferrari guidata da Arthur non è andata oltre il 18° crono, lontana 1''858 da quella del fratello.

Doccia fredda

Nelle seconde libere, le più indicative in vista, altra “mazzata” per la Rossa con le McLaren a dominare la scena allo Yas Marina Circuit: miglior tempo di Norris in 1'23”517 davanti al compagno Oscar Pastri (a 0”234) e alla Haas di Nico Hulkenberg (a 0”462). Quarta la Ferrari di Sainz (a 0”582), poi la Mercedes di Hamilton (a 0”602) e l'altra Rossa di Leclerc (a 0”684). Solo 17° Verstappen, che ha fatto sapere che la compagna Kelly Piquet è in dolce attesa e presto lo renderà papà. Per la figlia di Nelson Piquet si tratta del secondo figlio dopo Penelope, nata nel 2019 dalla relazione con un altro pilota di Formula 1, Daniil Kvyat. Tra chi festeggia c’è anche la Cina il cui Gp di Shanghai resterà nel Mondiale fino al 2030. Ma per pensare al futuro c’è tempo: ad Abu Dhabi incombono le qualifiche (oggi alle 15, dopo le libere delle 11.30) e il decisivo gran premio di domani alle 14 (tutto in tv su Sky Sport).

