Ferrari, il ritorno Marquez, solo loro 

Lando Norris su McLaren parte oggi in pole position nel gran premio d'Austria, undicesima prova del Mondiale di Formula 1. In prima fila al suo fianco ci sarà Charles Leclerc con la Ferrari. Seconda fila in fotocopia, col terzo posto di Oscar Piastri con la McLaren e il quarto di Lewis Hamilton. Terza fila per George Russell con la Mercedes e Max Verstappen. con la Red Bull. Il sesto tempo, e la terza fila accanto a Russell, è stato fatto segnare da Liam Lawson, che ha preceduto di tre millesimi Verstappen. In quarta fila, al fianco dell'olandese campione del mondo in carica partirà Gabriel Bortoleto con la Sauber. Nono tempo per Kimi Antonelli con la Mercedes, che dividerà la quinta fila con Pierre Gasly (Alpine).

«Sono molto soddisfatto di queste qualifiche. Pole position a parte, i distacchi sono minimi e devo dire che nel complesso è stato un buon inizio di weekend»: così Charles Leclerc commenta le qualifiche dove ha ottenuto il secondo tempo e la prima fila. «Di solito siamo più efficaci in gara che in qualifica quindi spero che daremo del filo da torcere a Norris, che ha fatto un lavoro incredibile, e alle McLaren», ha aggiunto il pilota della Ferrari. Partenza alle 15.

MotoGp dei Marquez

Dopo il venerdì nero, con tanto di cadute, Marc Marquez sorprende tutti e vince, manco a dirlo, la gara sprint sul circuito di Assen, in Olanda. lo spagnolo ha rapidamente preso il comando della gara per imporsi davanti al fratello Alex (Ducati-Gresini) e all'italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) con Fabio Di Giannantonio quarto e uno sconsolato Francesco Bagnaia quinto. Fabio Quartararo, che partiva dalla pole con la sua Yamaha, è caduto a 4 giri dall'arrivo mentre era quarto. «Non mi aspettavo di vincere partendo dalla seconda linea», le parole di Marquez al termine della sprint race. Oggi il via alle 14.

RIPRODUZIONE RISERVATA