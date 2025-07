Ferrari e Red Bull confermano Vasseur e Max 

Frederic Vasseur rimarrà team principal della Ferrari anche per i prossimi anni, Max Verstappen correrà con la Red Bull anche nel 2026. Il weekend ungherese della Formula 1 si apre con due notizie “di mercato”.

A Maranello

La Scuderia ha dissipato le nuvole che si erano addensate su di lui, estendendo il contratto del francese con un prolungamento pluriennale e annunciandolo alla vigilia della 14ª gara stagionale, il Gp d'Ungheria, che precede una pausa del campionato. «Il rinnovo del contratto di Fred», sottolinea la nota di Ferrari «riflette la nostra determinazione a costruire sulle basi gettate finora. Sotto la sua guida, la scuderia è unita, concentrata e impegnata nel miglioramento continuo». Vasseur è entrato a far parte della Scuderia all'inizio del 2023, prendendo il posto di Mattia Binotto. Le aspettative erano molto elevate, con l'arrivo di Lewis Hamilton, ma i risultati non sono stati all'altezza, tanto da alimentare le voci nei mesi scorsi di un possibile cambio al vertice. Ha infine prevalso la strategia della continuità ma va detto che quando Vasseur era nel mirino, in suo favore si erano spesi sia Charles Leclerc sia lo stesso Hamilton. «Sono grato alla Ferrari per la fiducia. Il rinnovo è una conferma ma anche una sfida a progredire, a rimanere concentrati e a dare il massimo», ha reagito il team principal. Leclerc si è detto «felice» per il rinnovo, «dopo le voci che ronzavano attorno al team in questi mesi. Fred ha una visione incredibile, molto chiara e tante altre qualità, come saper estrarre il massimo da tutti».

A Milton Keynes

Un annuncio (che molti davano per imminente dopo l’allontanamento di Chris Horner) è arrivato anche dalla sede inglese della Red Bull ed è firmato da Max Verstappen, convinto che fosse arrivato «il momento di mettere fine a tutte queste voci, per me è sempre stato molto chiaro che sarei rimasto». Smentite le speculazioni su un suo possibile passaggio l'anno prossimo alla Mercedes. Intanto oggi all’Hungaroring si comincia a girare con le McLaren favorite. Prime “libere” alle 11 e alle 17, domani qualifiche alle 16, domenica il Gp alle 15.

