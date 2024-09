Ferrari e Bmw, in mostra i miti dei motori 

Un sole splendente di inizio autunno ha accolto ieri mattina in piazza Monsignor Sanna le auto d’epoca, in tour in Sardegna per la nona edizione “Alla scoperta dell’Asinara e non solo”. Dopo aver visitato il Nuraghe Losa, cinquanta equipaggi con i loro bolidi storici hanno fatto tappa a Santu Lussurgiu per mettersi in mostra agli occhi di appassionati e curiosi delle quattro ruote. L’evento riservato alle autovetture storiche ha visto in marcia alcune tra le più belle vetture che hanno fatto la storia mondiale dei motori. Il lungo corteo, 100 componenti degli equipaggi da tutta Italia, è stato un vero museo itinerante con le sportive Ferrari e Porsche, le classiche inglesi Jaguar ed MG, le italiane Alfa Romeo, Fiat e Lancia e le eleganti Mercedes e BMW che, dopo aver visitato l’Asinara, hanno fatto capolino a Stintino, Porto Conte, Bosa, Nuraghe Losa quindi Santu Lussurgiu.

Soddisfatto dell’accoglienza lussurgese Alessandro Casciu, presidente dell’associazione “Auto moto d’epoca Sardegna” che organizza l’evento: «I veicoli storici non sono stati solo dei mezzi di trasporto ma sono espressione di libertà, dinamismo, creatività e sono stati in grado di connettere gli equipaggi con la natura che hanno attraversato, con i colori e i profumi dei luoghi».

