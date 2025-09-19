Ferrari davanti nelle prove libere in Azerbaigian 

Baku. Ferrari in evidenza, McLaren attardate. Il venerdì di Baku, dedicato alle prime due sessioni di prove libere, per qualche ora ha rovesciato le gerarchie della Formula 1. A fine giornata Lewis Hamilton ha firmato il miglior crono in 1'41”293, seguito da Charles Leclerc, staccato di appena 74 millesimi. Nella seconda sessione Lando Norris é finito a muro in curva 4, ha rovinato la sospensione posteriore sinistra ed é stato costretto a chiudere in anticipo la simulazione di qualifica con il 10° tempo, mentre Oscar Piastri - leader del mondiale e suo compagno in McLaren - non é andato oltre il 12°, dopo aver “baciato” a sua volta le protezioni, ma senza rovinare la macchina.

Le lezioni

Hamilton é stato bravo a sfruttare la scia di Leclerc all'inizio del suo giro. Il sette volte campione del mondo, nel team radio con l'ingegnere di pista, ha poi sottolineato che c'erano «alcune buone lezioni da imparare» a proposito del vantaggio della scia e la Ferrari sta valutando di sfruttarla per guadagnare posizioni in griglia nelle qualifiche di sabato. A Baku Leclerc ottiene la pole da quattro anni. «È andata piuttosto bene sui long run e sul giro secco. Quello che abbiamo imparato è che non siamo sicuri se sceglieremo le gomme morbide o medie domani e che i muri sono molto vicini alla pista», ha scherzato Fredric Vasseur, team principal della Ferrari. «Sognare non è una buona cosa, dobbiamo concentrarci su noi stessi. I margini sono minimi, domani saremo tutti molto vicini», ha aggiunto a Sky Sport: «È un buon venerdì, è andata bene e non potevamo fare meglio ma non sappiamo il livello degli altri e quanta benzina avevano. Non sarà semplice, dobbiamo limare anche il millesimo».

La giornata

La McLaren ha pagato gli errori di entrambi i propri piloti in quelli che dovevano essere i loro giri veloci ma nei il team vicino a vincere il secondo titolo Costruttori consecutivo resta quello da battere per domani. Dietro le Ferrari, Mercedes in evidenza con George Russell terzo e Kimi Antonelli quarto, davanti a Oliver Bearman (Haas) e Max Verstappen della Red Bull. Anche Russell è stato coinvolto in un incidente, con un violento sovrasterzo alla curva 12, all'uscita del tratto attorno al castello medievale di Baku. La Mercedes ha colpito le barriere, ma la vettura è rimasta indenne. Oggi terza sessione dalle 10.30 e qualifiche 14.

