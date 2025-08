Ferrari, che delusione 

Budapest. Alla fine nel Gp di Ungheria vincono ancora e sempre le McLaren - stavolta è Lando Norris a precedere Oscar Piatri - mentre il sogno della Ferrari e di Charles Leclerc di competere per la vittoria finale dura soltanto 40 giri, quelli in cui la Rossa sembrava rinata prima di tornare ad essere la «macchina inguidabile» di questa stagione. Dopo la conquista della pole position da parte del monegasco, i tifosi del Cavallino si erano illusi di una rinascita della monoposto in vista di una seconda parte di stagione all'arrembaggio. Invece poco o nulla è cambiato con le Ferrari che chiudono al quarto e al dodicesimo posto. Addirittura fuori dal podio.

Lo sfogo

Troppo per le Leclerc che si è sfogato durante e dopo la gara: «In macchina non avevo tutte le informazioni ma abbiamo avuto un problema al telaio. Da quel momento in poi sono stato un passeggero. Sono cose da non credere. Di questa prima parte di stagione non salvo niente», ha detto a caldo il monegasco. Eppure il primo posto in griglia lasciava ben sperare. «È molto frustrante. Il primo stint avevano tutto sotto controllo con un po' di degradazione rispetto alle McLaren però eravamo veloci. Nel secondo anche eravamo veloci, poi dopo abbiamo perso completamente il nostro passo. Sono veramente deluso perché quando c'è una opportunità, va presa e credo che fosse questa. In pista non era stato tenero con il team: «Dovete ascoltarmi per gestire questi problemi! Ora la macchina è inguidabile. È un miracolo che se arriviamo al podio», aveva detto nel corso del 54° giro quando era stato appena superato dalle McLaren e provava a resistere all'attacco della Mercedes di George Russell,che poi lo ha superato e staccato per quello che poi si è rivalto un problema al telaio. Neanche Fred Vasseur, team principal della Ferrari, autoassolve il proprio team. «Stavamo gestendo il primo posto, poi alla fine avevamo 2” di divario nel passo e abbiamo perso la gara», ha sintetizzato.

Promossi e bocciati

In gara, alle spalle delle due McLaren (feroci nel duello in famiglia) l'unico che è parso tenere un po' il passo è stato il solito Russell, andato sul podio. Kimi Antonelli ha rimediato un 10° posto non esaltante, Fernando Alonso è stato capace di portare l'Aston Martin al quinto posto mentre la sorpresa è stato il brasiliano Gabriel Bortoleto, sesto con la Kick Sauber. Solo nono Max Verstappen preceduto anche dalla Racing Bulls di Liam Lawson. Il Mondiale sembra una questione chiusa in casa McLaren con Piastri che precede di 11 punti il compagno Norris. L'unico che al momento potrebbe impensierirli è Russel. Ora la Formula 1 si ferma per la pausa estiva: prossimo appuntamento il 31 agosto per il Gran Premio d'Olanda.

