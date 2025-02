Ferrari a Fiorano, folla per Hamilton 

FIORANO MODENESE. Giornata di grande entusiasmo in rosso a Fiorano per l'esordio ufficiale della nuova monoposto Ferrari di Formula 1, la SF-25. A centinaia avevano raggiunto Fiorano già dalle prime ore del mattino per piazzarsi a bordo pista. Presente per l'evento anche il presidente della Ferrari, John Elkann.

L’attesa era tutta per il debutto di Lewis Hamilton sulla SF-25, ma di mattina ha girato Charles Leclerc. «Abbiamo lavorato bene. Ma tutta la squadra ha lavorato da matti per arrivare preparati ai test in Bahrain», ha detto il monegasco a SkySport, ammettendo: «Sarei deluso se non ci saranno i titoli». Nel pomeriggio, tra l'entusiasmo del pubblico, è iniziato il lavoro del sette volte campione del mondo britannico: «La macchina va bene. È ancora presto e non posso dire troppo ma non abbiamo avuto problemi. È la mia prima Ferrari ed è difficile crederlo. Sto vivendo intensamente ogni attimo», ha aggiunto Hamilton.

«Stiamo migliorando in ogni area. Penso che sia il cammino giusto per il futuro. Sulla carta siamo in quattro a lottare sullo stesso piano ma, dopo i primi gran premi, capiremo meglio dove saremo e quindi decideremo che tempo dedicare alla monoposto del 2025 e quanto a quella del 2026», le parole del team principal Frederic Vasseur.

