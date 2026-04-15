Ferrai picchiato durante una rapina 

Le prime ipotesi sono diventate certezze. Giampaolo Ferrai è stato aggredito e ora si cerca di capire perché. Quel vialetto che apre al suo appartamento di via Siotto Pintor è diventato la porta del baratro per l’ex servo pastore di 62 anni, spesso ospite ai banchetti del Centro Caritas di Tortolì. Proprio qui, nei giorni precedenti l’episodio avvenuto tra il 6 e il 7 aprile scorsi, Ferrai si sarebbe confidato con una persona chiedendo ragguagli sull’utilizzo di un’app per verificare il saldo del suo conto corrente. Non si esclude che qualche altro ospite abbia carpito parte della conversazione e, successivamente, si sia messo sulle tracce di Ferrai, pedinandone gli spostamenti. Dunque è probabile che l’uomo, originario di Arzana ma da tempo trapiantato a Tortolì, sia stato picchiato per sottrargli il portafogli in cui custodiva le proprie carte e altri dati.

La pista

La faccenda sarebbe tra le piste investigative. Mentre Ferrai lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari (i medici definiscono le sue condizioni stabili nella loro gravità), gli inquirenti cercano di fare luce su cosa sia esattamente accaduto nelle ore appena precedenti il ritrovamento dell’ex servo pastore. L’indagine è, almeno per ora, senza indagati. Un modello 44 quello del magistrato inquirente che ha delegato l’attività investigativa ai militari della stazione di Tortolì. La vicenda è complessa, bisogna approfondire. Ferrai abita da solo in un appartamento di via Siotto Pintor, nel quartiere de Su Forru ‘e sa teula. Sovente, pranzava alla mensa della Caritas, forse anche per socializzare ed evitare di trascorrere le giornate in completa solitudine. Non di rado, frequentava anche un bar a ridosso di via Monsignor Virgilio dove s’intratteneva con qualche amico.

Il giallo

Benché negli ultimi anni abbia attraversato fasi delicate, Ferrai era in grado di sostenersi economicamente, grazie alla vendita di qualche immobile ereditato. Sarebbero proprio i suoi risparmi ad aver innescato la presunta aggressione. Ma è anche vero che, nell’eventualità qualcuno gli avesse rubato il portafogli, di qualsiasi prelievo in uno sportello bancario o postale resterebbe la traccia, comprese le immagini del sistema di videosorveglianza.

Sono soltanto indizi, per ora. Fatto sta che la Procura vuole vedere chiaro sull’episodio. La vittima non può chiarire nulla. Ferrai è ventilato meccanicamente e la sua vita appesa a un filo.

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