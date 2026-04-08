Ferrai, la vita appesa a un filo 

La soluzione del giallo è nelle immagini delle telecamere di sorveglianza. Giampaolo Ferrai non può essere d’aiuto. È in ospedale, il cranio fracassato, un quadro clinico gravissimo, resta in prognosi riservata e la sua vita è appesa a un filo. Cosa è successo in via Siotto Pintor nel quartiere de Su Forru ‘e sa teula? Perché l’uomo si trovava in stato di incoscienza sul vialetto che porta all’ingresso del condominio? Qualcuno lo ha aggredito? Perché stampella e scarpa erano distanti da lui? I medici dell’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stato trasportato in elicottero nelle ore successive al suo ritrovamento a pochi metri dalla sua casa, mantengono il più stretto riserbo sull’origine del grave trauma cranico riportato dal 63enne, ex servo pastore, originario di Arzana, cresciuto a Bari Sardo ma da tempo trapiantato a Tortolì.

Il mistero

Nelle primissime fasi dei soccorsi era stato ipotizzato che l’uomo fosse stato colpito da un ictus o comunque da un malore. Questione di minuti, se non addirittura secondi per poi capire che Ferrai aveva riportato un’importante ferita da trauma che gli ha insanguinato il volto. Tracce ematiche sono state rilevate anche all’interno delle orecchie. Quando è stato trasportato al Pronto soccorso di Lanusei, le condizioni del paziente, che non ha mai ripreso i sensi, sono state valutate di elevata criticità tanto da richiedere l’intervento dell’elicottero per un trasferimento al Brotzu. Un caso da trattare non certo nel reparto Stroke, l’Unità di terapia neurovascolare specializzata nella diagnosi e trattamento tempestivo dell’ictus, bensì in Rianimazione per ferita da trauma. Le lesioni riscontrate, anche attraverso esami strumentali, per verificare lo stato degli organi interni, non scioglierebbero i dubbi, perciò i medici non possono ancora affermare se siano compatibili con una caduta accidentale oppure con un’aggressione. Il resto del corpo era integro, fatto che esclude l’ipotesi di un investimento. Un giallo, insomma, su cui la Procura di Lanusei vuole fare chiarezza.

Le indagini

Quella dell’aggressione resta la pista privilegiata dai carabinieri della stazione di Tortolì che, anche ieri mattina, si sono recati in via Siotto Pintor dove Ferrai, alle 7.55 di martedì, è stato rinvenuto in stato di incoscienza.

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