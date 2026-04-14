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Tortolì.
15 aprile 2026 alle 00:15

Ferrai è stato pestato a sangue 

La Procura indaga per lesioni, l’uomo è ricoverato in fin di vita 

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Pestato a sangue, ridotto in fin di vita. Giampaolo Ferrai, 63 anni, di Arzana, è ricoverato in coma nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Respira grazie a una macchina ma le sue ferite hanno parlato per lui. Troppo gravi per essere compatibili con una caduta. L’ipotesi di reato sul fascicolo di indagine aperto dalla Procura di Lanusei è lesioni, ma potrebbe essere presto aggiornata. I carabinieri avevano trovato Ferrai privo di conoscenza alle 7.55 del mattino del 7 aprile sul ciglio della strada. Via Siotto Pintor, quartiere Su Forru ‘e Sa Teula. La scena di un crimine?

Caduta esclusa

Alla luce del referto medico gli inquirenti, coordinati dal maresciallo Marcello Cangelosi, avrebbero quindi escluso la tesi di una caduta accidentale. In un totale riserbo si attendono gli esiti degli accertamenti sulle videocamere di sorveglianza. Potrebbero in primis chiarire in compagnia di chi fosse l’uomo la mattina del 7 aprile. E poi cominciare a mettere a fuoco i colori del giallo. Chi ha aggredito Ferrai? Cosa è successo in via Siotto Pintor? Perché la stampella che utilizzava abitualmente e una scarpa sono state trovate parecchio distanti da lui? L’ex servo pastore non può essere d’aiuto. Ha il cranio fracassato, è in prognosi riservata.

Originario di Arzana, cresciuto a Bari Sardo, da tempo trapiantato a Tortolì, conduceva una vita di periferia. Stesso bar, stessi posti. Qualche piccolo guaio con la Giustizia ma niente di clamoroso. Un invisibile.

Le lesioni

Nelle primissime fasi dei soccorsi era stato ipotizzato che l’uomo fosse stato colpito da un ictus o comunque da un malore. Questione di minuti, se non addirittura secondi per poi capire che Ferrai aveva riportato un’importante ferita alla testa. Tracce di sangue sono state rilevate anche nelle orecchie. Le lesioni riscontrate, anche attraverso esami strumentali, per verificare lo stato degli organi interni, avrebbero sciolto i dubbi e orientato gli inquirenti verso una pista precisa. Qualcuno ha aggredito e picchiato Giampaolo Ferrai. Ora sul fascicolo manca un nome. (si. l.)

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