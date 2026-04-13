Ferrai è ancora in coma, mistero fitto sui traumi 

Se Giampaolo Ferrai si svegliasse all’improvviso dal coma, potrebbe forse spiegare il mistero fitto che avvolge l’episodio di cui è rimasto vittima martedì scorso. Sull’origine del trauma che lo ha ridotto in fin di vita i medici e i carabinieri mantengono il più stretto riserbo. Non è dato sapere neppure se le videocamere che guardano su via Siotto Pintor abbiano rilevato movimenti anomali durante la notte tra Pasquetta e martedì, quando il 62enne ex servo pastore, originario di Arzana ma trapiantato a Tortolì, è stato rinvenuto in stato di incoscienza e con il cranio fracassato.

L’uomo è ventilato meccanicamente nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è arrivato a bordo dell’elicottero Areus che l’ha caricato sulla pista dell’elisuperficie di Lanusei. Qui l’aveva trasportato l’ambulanza medicalizzata, arrivata a supporto all’equipaggio della Croce verde che era intervenuto per prestare le prime cure all’uomo, privo di sensi a pochi metri dall’ingresso di casa, al civico 16 di via Siotto Pintor. Le indagini sul giallo, condotte dai carabinieri, proseguono senza sosta: gli investigatori devono capire se si è trattato di un’aggressione o di una caduta accidentale. La prima ipotesi resta la pista privilegiata. (ro. se.)

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