Ferragosto, una giornata di fuoco 

È il giorno più atteso e più temuto dell’anno. Strade chiuse, traffico deviato e aree parcheggio gratuite per lo spettacolo dei fuochi d’artificio di Ferragosto. Emessa l’ordinanza per far fronte all’assalto di turisti e residenti nell’area portuale e sul lungomare Barcellona: postazioni privilegiate per assistere ai botti colorati che verranno sparati dal molo di sopraflutto, venerdì 15 agosto alle 22.30. Ma l’evento potrà essere apprezzato da diverse parti della costa. Gli imprenditori turistici riferiscono di essere vicini al “tutto esaurito” per quanto riguarda le camere in hotel. «È il periodo dell’anno che riserva maggiori soddisfazioni e i più alti ricavi – conferma il presidente di Federalberghi Nord Sardegna, Stefano Visconti, – e se ancora si trova qualche posto libero sicuramente verrà venduto last minute».

I controlli

Comune di Alghero e Fondazione Alghero stanno allestendo la macchina organizzativa che prevede il coinvolgimento di diversi settori, in particolare sul fronte della viabilità e del presidio del territorio: polizia locale e barracelli in servizio notturno, uomini del settore Manutenzioni, della Società In House e volontari. «La città si prepara ad accogliere migliaia di visitatori per Ferragosto, un evento che, anche quest’anno, si preannuncia di grande richiamo», afferma il sindaco Raimondo Cacciotto. «Sarà un periodo impegnativo tra mare e divertimento, così come da tradizione, e stiamo lavorando affinché tutte le componenti, dalla sicurezza ai servizi, possano garantire la buona riuscita degli eventi».

I parcheggi

In vista dello spettacolo sono state messe a disposizione delle aree di sosta. A pagamento ci sono il Piazzale della Pace e via Castelsardo (gratuita per i residenti che abbiano fatto richiesta alla Società In House), mentre le aree gratuite si trovano in via Eduard Toda – via Nulauro, viale Giovanni XXIII, via V. Emanuele (campo Don Bosco), via Aldo Moro, via degli Orti e via Enrico Costa.

Zone non centralissime, ma nemmeno troppo distanti dal porto turistico raggiungibile con una passeggiata. La polizia locale sarà in servizio fino a notte fonda, proprio per dirigere il flusso e offrire assistenza.

