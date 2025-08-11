Ferragosto tra arte e storia nei musei 

Ferragosto ai Musei Civici, tutti regolarmente aperti anche nelle giornate del 16 e 17 agosto: offerta variegata con le mostre alla Galleria Comunale, al Palazzo di Città e al Museo di Arte Siamese “Stefano Cardu”. Previste anche iniziative per bambine e bambini.

Il Novecento

Ai Giardini Pubblici, la Galleria Comunale d’arte ospita un’ampia raccolta di opere d’arte del Novecento. L’esposizione permanente comprende la Collezione Ingrao, costituita dalle opere dei più grandi maestri italiani del Novecento, tra cui Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Mario Sironi. A Giorgio Morandi è dedicata la sala che espone tre oli, nove disegni e l’importante carteggio fra l’artista e il collezionista Ingrao.

Il Palazzo di città fino al 26 ottobre ospita invece un’importante retrospettiva dedicata alla grande fotografa Letizia Battaglia, dal titolo Letizia Battaglia. Senza Fine, curata da Paolo Falcone e organizzata da Electa.

L’Asia

Il muso “Stefano Cardu” ospitato alla Cittadella dei Musei offre una straordinaria collezione di pezzi artistici di origine e culture asiatiche differenti. Opere e preziosi portati a Cagliari nei primi anni del Novecento dal cagliaritano Stefano Cardu, alla fine del suo avventuroso viaggio nell’estremo Oriente. Sabato 16 agosto la Galleria Comunale d’Arte propone per i bambi dai 6 ai 10 anni, un laboratorio alla scoperta delle collezioni museali attraverso il gioco e la socializzazione. in programma ancheInisite guidate per gli adulti.

#FerragostoalMuseo con noi! è l’hastag con cui i Musei nazionali di Cagliari (l’Archeologico e la Pinacoteca) ricordano che sono aperti anche il 15, il 16 e il 17 dalle 8.30 alle 19.30.

