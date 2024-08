Ferragosto sicuro: identificate oltre mille persone 

In due giorni sono stati 450 i militari del comando provinciale dei carabinieri al lavoro per effettuare una serie di controlli e servizi in città e in tutto il territorio del Sud Sardegna. L’operazione Ferragosto sicuro è scattata mercoledì mattina, per concludersi nella notte del 15.

Sono stati effettuati 365 posti di controllo che hanno portato all’identificazione di 1170 persone e di 730 mezzi. Sono stati effettuate delle verifiche su 210 esercizi pubblici. Dieci le persone denunciate. Le pattuglie sono state impegnate soprattutto nel lungomare e nei maggiori punti di ritrovo di giovani.

La mattina dei Ferragosto, il comandante regionale Stefano Iasson, accompagnato da quello provinciale di Cagliari, Luigi Grasso, hanno voluto incontrare personalmente una rappresentanza dei carabinieri impegnati nei servizi di controllo. Il generale Iasson ha ribadito «l’importanza dell’attività di prossimità dei carabinieri anche nei più piccoli centri della Sardegna», ringraziando i militari presenti e, tramite loro anche quelli impegnati in servizi lontani dalla città «per quanto svolta e per il contributo che forniscono quotidianamente alle comunità di riferimento anche in questo periodo estivo».

