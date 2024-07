Ferragosto senza Guardia turistica 

Ferragosto senza guardia medica. Per l’occasione l’ambulatorio di via Monsignor Virgilio resterà chiuso. Almeno questa è la situazione odierna, del tutto suscettibile di variazione. L’apertura, in entrambi i turni (diurno e notturno), è subordinata alla disponibilità di qualche medico che vorrà mettersi a disposizione delle comunità. Al momento, sul calendario risulta scoperto anche il turno dalle 20 della vigilia alle 8 del 15 agosto. Il personale del distretto di Tortolì va in pressing sul mercato dei camici bianchi per scongiurare la mancanza di un servizio essenziale, soprattutto in quei giorni in cui è annunciato il picco più elevato di presenze turistiche. La notte del 14 e il doppio turno del 15 non sono gli unici buchi: il servizio, sempre che qualche professionista non manifesti disponibilità, non può essere garantito né domenica 4 (entrambi i turni), né quella successiva, tra le 20 e le 8. Per eventuali urgenze sarà il Pronto soccorso di Lanusei a dover accogliere i pazienti. (ro. se.)

