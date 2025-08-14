Ferragosto, sanità non ti conosco 

Per molti cittadini del nel Medio Campidano, della Marmilla e per i tanti turisti presenti sarà vietato ammalarsi da oggi, giorno di ferragosto fino al 18 agosto. Per l’ennesima volta (è già successo a Natale e a Pasqua) chiuderanno le guardie mediche di ben sette Comuni del Medio Campidano, e l’unico consiglio che viene dato nei casi più urgenti è di recarsi al pronto soccorso dell’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino , dove però spesso le ore di attesa sono anche 14 o 16 per i casi non urgenti.

La Asl del Medio Campidano fa sapere che, per cause non sue, non sarà possibile garantire l’operatività dei punti di guardia medica di Serramanna e Gonnosfanadiga fino alle 8 del 18 agosto, di Arbus fino alle 8 di oggi, di San Gavino dalle 8 alle 20 del 16 agosto, di Sardara dalle 8 di oggi alle 8 di domani, di Villamar fino alle 8 di oggi e dalle 8 del 17 fino alle 8 del 18. Peggio ancora il caso della guardia medica di Guspini chiusa dalle 8 del 16 alle 8 del 18. Lo stesso giorno il servizio sarà sospeso dalle 20 fino alle 8 del 19 agosto.

Sembra quasi un paradosso: nel sito della Asl si legge che “per i problemi di salute che non richiedono un intervento immediato, l’alternativa più indicata è rivolgersi al proprio medico curante o al servizio di guardia medica”.

La situazione è inaccettabile per il sindaco di Serramanna, Gabriele Littera: «Se abbiamo bisogno – rimarca – possiamo andare a Serrenti o Samassi, dove, fortuna loro, la guardia medica non manca mai. Se abbiamo gravi problemi invece andiamo a San Gavino, dove potremo essere trattenuti per 16/18 ore al pronto soccorso. Lo scorso anno ho scritto alla Asl una lettera in cui chiedevo che trovassero soluzioni a questo problema della mia comunità. Quest'anno i giorni di mancato servizio sono scesi da 5 a 4 perciò dovrò scrivere ancora al nuovo commissario. Spero il prossimo anno, o per le prossime festività, di non dover scrivere al nuovo futuro amministratore unico della Asl. I cittadini pagano 4 miliardi di euro l'anno e in cambio hanno un servizio inadeguato».

Anche Loredana Zuddas fa un’analisi severa: «Non sono situazioni nuove perché le stiamo vivendo da tempo ma non ci rassegniamo né ci abituiamo a questa mancanza di servizi. Bisogna avviare con la massima urgenza una qualche procedura di confronto sulla vertenza sanità nelle sedi opportune. Abbiamo firmato un protocollo tra Cgil, Cisl e Uil, presidenza della Regione e assessore alla sanità. In questo periodo di ferie è molto allarmante che non si riesca a garantire questi servizi ai cittadini e ai turisti. Siamo molto preoccupati, un po’ scoraggiati, ma molto motivati dal riprendere subito il confronto con la nostra azienda sanitaria e con tutti gli attori del territorio per provare a capire come affrontare e dare risposte alla drammaticità di questo problema».

Anche nei giorni scorsi il pronto soccorso dell’ospedale di San Gavino è stato preso d’assalto, con pazienti rimasti in fila anche per 16 ore come è successo a Rosanna Cabras di San Gavino, che ha accompagnato con la sorella la mamma di 77 anni: «Abbiamo dovuto aspettare ore e ore sotto il sole. In più la notte è presente un solo medico “gettonista” che non riesce a far fronte a tutte le urgenze».

Molto critico Lorenzo Argionalas, segretario della sezione locale di Sardegna chiama Sardegna: »Sino al 18 agosto, diversi comuni del Medio Campidano, tra cui San Gavino, devono fare i conti con un servizio di guardia medica che opera a singhiozzo. Al pronto soccorso, l'unico della zona, le cronache riportano attese fino a 16 ore con un solo medico in servizio. Nei casi gravissimi ormai non si conta più sulla sanità pubblica ma sulla fortuna. È l'ennesima fotografia di un sistema al collasso, dove la medicina territoriale è ormai un miraggio e gli ospedali sono diventati l'ultima trincea».

