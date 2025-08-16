Ferragosto rovente Raffica di sanzioni 

Campeggi selvaggi, auto in sosta sulla spiaggia e prodotti contraffatti venduti in pieno centro. Giorni caldi, quelli di Ferragosto, per le forze dell’ordine di Alghero, Fiamme gialle e barracelli, in campo per garantire la vivibilità nei lidi affollati e nel cuore della capitale della Riviera del Corallo, presa d’assalto nella giornata dello spettacolo pirotecnico. I barracelli di Alghero, hanno registrato ben 293 sanzioni amministrative in sole 24 ore, puntando il faro dell’attività di controllo sulla tutela delle aree protette, zone boscate, piste forestali e fasce antincendio, puntualmente violate da chi sceglie la gita fuori porta e decide che il campeggio è lecito ovunque, persino con il camper parcheggiato sull’arenile di Maria Pia, con tanto di tenda allestita con tavolini e sedie.

Nella notte dei fuochi, il 15 agosto, la macchina dei controlli ha funzionato grazie ad uno schieramento di una squadra dei barracelli di 8 uomini a terra e un nucleo di motociclisti per controllare il traffico e il rispetto del Codice della strada. Controlli a tappeto anche per i finanzieri del comando provinciale di Sassari, che hanno intensificato i servizi nell’aeroporto, nel centro storico e sul lungomare di Alghero per contrastare la vendita di prodotti contraffatti e l’abusivismo commerciale. I militari hanno posto sotto sequestro 300 articoli tra borse, occhiali da sole e cinture con il falso marchio di noti brand internazionali. Quattro persone sono state denunciate con l’accusa di reato di commercio di prodotti contraffatti. Confiscati anche 22 mila oggetti, tra cui gioielli, articoli di bigiotteria e accessori d’abbigliamento esposti in vendita senza la corretta indicazione delle informazioni qualitative, merceologiche e sulla provenienza. (m. p.)

