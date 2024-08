Ferragosto rovente nell’Isola 

Una settimana infuocata, sulla Sardegna e sull’Italia intera, con l’anticiclone africano che dall'interno del deserto del Sahara abbraccerà buona parte del bacino del Mediterraneo.

Spiega iLMeteo.it che si segnala solamente il rischio di qualche insidioso temporale su Alpi, Prealpi e zone interne del Centro, specie tra oggi e domani, e data la tanta energia potenziale in gioco non va sottovalutato il pericolo di locali grandinate o nubifragi.

La massa d’aria molto calda, di matrice subtropicale, provocherà, oltre a un'estrema stabilità atmosferica con tanto sole, anche un'impennata delle temperature: nel corso della giornata di Ferragosto il caldo si farà sentire in particolare sulle regioni tirreniche e sulle due Isole maggiori dove i valori termici si porteranno diffusamente oltre i 36-38°C durante le ore pomeridiane. Allerta rossa a Cagliari per le ondate di calore, non si esclude che che nelle zone interne della Sardegna si possano toccare punte massime sopra i 40-42°C.

A rendere ancora più insopportabile il caldo si aggiungerà anche l’afa: le masse d'aria via via più calde in seno all'anticiclone si caricheranno di elevati tassi di umidità nel lungo tragitto sul Mar Mediterraneo dal Sahara verso l'Italia.

Secondo le previsioni di Arpas Sardegna, oggi ci sarà cielo sereno, salvo locali addensamenti pomeridiani sui rilievi, temperature stazionarie o in lieve aumento, venti deboli con componente da sud-est sul settore meridionale, variabili altrove, mari generalmente poco mossi.

La giornata di domani sarà caratterizzate da cielo generalmente sereno o poco nuvoloso salvo locali passaggi di nubi alte.

Giovedì invece si potrà assistere ad un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature subiranno un lieve calo. I venti soffieranno prevalentemente a regime di brezza, calma nelle ore notturne. I mari saranno poco mossi, localmente mossi sul Canale di Sardegna.

Nel complesso – comunica il ministero della Salute – in questa situazione i rischi di effetti negativi sulla salute si estendono anche alle persone sane. A rischiare di più, però, sono soprattutto i sottogruppi a rischio, come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

