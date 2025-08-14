Ferragosto più sicuro: carabinieri in campo con barche ed elicottero 

Ferragosto sicuro con centinaia di carabinieri impegnati in tutta la Provincia. E in azione, oltre alle pattuglie a terra nelle zone maggiormente frequentate, ci saranno anche l’unità navale nello specchio di mare del Poetto e l’elicottero, in volo per svolgere un’attività preventiva e di controllo dall’alto, e gli specialisti dei Nas. Il servizio, disposto dal comandante provinciale Luigi Grasso, ha recepito le indicazioni emerse durante l’ultimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura e le disposizione del comando regionale dell’Arma. E le attività sono già iniziate in questi giorni e proseguiranno fino a domenica.

«Ho chiesto ai carabinieri del comando provinciale», ha sottolineato il generale Grasso, «un impegno straordinario per la settimana di Ferragosto. L’obiettivo è quello di assicurare una presenza capillare che possa rassicurare ed esprimere vicinanza ai cittadini e ai turisti. Sarà necessario avere una eccezionale prontezza operativa: per questo saranno fondamentali dispositivi di controllo del territorio differenziati, flessibili e dinamici, in un contesto di coordinamento con tutte le altre forze dell’ordine impegnate».

Diverse le finalità dei servizi dei carabinieri: dalla prevenzione all’eventuale contrasto dei fenomeni criminali, in particolare di quelli tipici di questo periodo estivo come furti, rapine e scippi, dal controllo dei locali ai servizi antidroga, dalla sicurezza stradale alle verifiche in mare. Saranno operative tutte le otto compagnie del sud dell’Isola così come le 85 stazioni. (m. v.)

