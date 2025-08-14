VaiOnline
Il servizio.
15 agosto 2025 alle 00:49

Ferragosto più sicuro: carabinieri in campo con barche ed elicottero 

Ferragosto sicuro con centinaia di carabinieri impegnati in tutta la Provincia. E in azione, oltre alle pattuglie a terra nelle zone maggiormente frequentate, ci saranno anche l’unità navale nello specchio di mare del Poetto e l’elicottero, in volo per svolgere un’attività preventiva e di controllo dall’alto, e gli specialisti dei Nas. Il servizio, disposto dal comandante provinciale Luigi Grasso, ha recepito le indicazioni emerse durante l’ultimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura e le disposizione del comando regionale dell’Arma. E le attività sono già iniziate in questi giorni e proseguiranno fino a domenica.

«Ho chiesto ai carabinieri del comando provinciale», ha sottolineato il generale Grasso, «un impegno straordinario per la settimana di Ferragosto. L’obiettivo è quello di assicurare una presenza capillare che possa rassicurare ed esprimere vicinanza ai cittadini e ai turisti. Sarà necessario avere una eccezionale prontezza operativa: per questo saranno fondamentali dispositivi di controllo del territorio differenziati, flessibili e dinamici, in un contesto di coordinamento con tutte le altre forze dell’ordine impegnate».

Diverse le finalità dei servizi dei carabinieri: dalla prevenzione all’eventuale contrasto dei fenomeni criminali, in particolare di quelli tipici di questo periodo estivo come furti, rapine e scippi, dal controllo dei locali ai servizi antidroga, dalla sicurezza stradale alle verifiche in mare. Saranno operative tutte le otto compagnie del sud dell’Isola così come le 85 stazioni. (m. v.)

COMMENTI

