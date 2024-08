Ferragosto, pienone in Barbagia 

Per Ferragosto le zone interne si confermano meta prediletta di molti turisti, incantati da paesaggi incontaminati, cibo e tradizioni popolari. A Orgosolo, Oliena e Fonni a Desulo, Belvì, Aritzo, Tonara, Gadoni e Gavoi, diversi sono coloro che hanno programmato le vacanze in Barbagia. Una vera e propria boccata d’ossigeno per i borghi montani, reduci da un avvio di stagione non facile, fra caro voli e traghetti. Ma ora puntano a invertire la tendenza, attraendo nuovi arrivi a settembre e in autunno.

A Fonni

«È un’annata altalenante, confermiamo i dati positivi del 2023 - dice Annamaria Pirellas, del parco Donnortei a Fonni - fino al 16 agosto saremo sold out, con vacanzieri isolani e non solo. Abbiamo fronteggiato il calo di luglio, con i campi scuola estivi, che richiamano nella nostra struttura ragazzi da tutta l’Isola. Il boom del dopo pandemia è un lontano ricordo. Per questo è importante che le istituzioni regionali si attivino per studiare delle agevolazioni che incentivino il turismo delle zone interne, abbattendo i costi del trasporto aereo e navale».

A Desulo

Da Desulo Bastiano Frongia, del ristorante Is Cubas, conta numeri positivi, anche grazie alla recente apertura dell’area ricettiva a due passi da Tascusì: «Da giugno ad ora possiamo parlare di un’ottima tendenza, fra ristorante e camere, specie in questi giorni. Lavoriamo sia grazie ai social, ma soprattutto al passaparola con decine di amici esteri e della Penisola, così come sardi che tornano sempre a trovarci. Non abbiamo risentito di alcun calo e tutto ciò di rallegra».

A Tonara

Antonio Carboni, dell’hotel Belvedere a Tonara, dice: «In questa fase stiamo lavorando prevalentemente col turismo interno. A Ferragosto confermiamo un trend positivo, dopo un luglio in calo e un giugno con dei buoni numeri grazie a diverse manifestazioni. Siamo già al lavoro per i mesi che verranno, auspicando che i lavori nel ponte di Sa Codina non blocchino l’arrivo di altri visitatori».

A Belvì

L’hotel Edera punta su un’offerta che unisce turismo interno ed estero, bilancio in crescita. «Da giugno - dice la titolare Marianna Cadau - abbiamo ospitato diversi motociclisti, bikers e appassionati di buona cultura, giunti per gli eventi culturali. Per Ferragosto replicheremo, facendo sentire tutti a casa con i piatti della tradizione».

A Gavoi

Tra le sponde del lago di Gusana, dove vanno spediti i lavori del nuovo campeggio comunale, gli hotel Taloro e Sa Valasa si confermano un punto di riferimento. «Finora abbiamo organizzato una trentina di eventi - dice Fabio Soru di Sa Valasa - riscuotendo ancora una volta ampia soddisfazione tra i clienti. A Ferragosto lavoreremo senza soste fra albergo e ristorante, in mezzo al nostro paesaggio incontaminato».

RIPRODUZIONE RISERVATA