Ferragosto, non sarà una serrata 

Creare una rete di commercianti anche durante le feste è l’obiettivo del Centro commerciale naturale. Nei giorni scorsi, nelle date vicine a Ferragosto, cittadini e turisti in visita ai musei si sono imbattuti in una città priva di servizi. È nato così un calendario che indica i giorni e gli orari di apertura dei punti ristoro. «C’è un tentativo di costituire una rete effettiva e funzionante, il calendario è la soluzione più ovvia - dice il presidente del Ccn, Salvatore Piredda -. A tutti è stato chiesto di aprire nei giorni di festa, attrezzandosi per non finire le scorte come spesso accade. C’è ancora tanto da fare e da definire per non far andare in perdita nessuno, per esempio, i dipendenti nei giorni di festa costano di più, in molti non possono permettersi la spesa».

L’invito è quello di non scoraggiare i commercianti, ma di «far capire che in certi giorni si guadagna di più - prosegue Piredda -. Le ferie sono sicuramente necessarie, servirà mettersi d’accordo. Ora ci stiamo organizzando per le date del Redentore, per far sapere in tempo (online e con vari metodi di comunicazione) chi apre e chi no». Ad aprire, oggi, saranno lo storico caffè Tettamanzi, i ristoranti “Il portico”, “Su nugoresu” e Ciusa, le trattorie “Il rifugio” e “La locanda”, la gelateria Peter Pan e, solo di mattina, il ristorante tipico Tascusì. (g. pit.)

