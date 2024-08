Ferragosto, l’assalto del turismo cafone 

C’è addirittura chi ha utilizzato un fuoristrada (un PK) come base per “costruire” una sorta di villetta a due piani di fronte alla spiaggia, con tanto di lavandino, cucina e zona notte: è il caso di una famiglia di turisti francesi, sanzionata e fatta sgomberare dagli agenti della polizia locale (col supporto di una pattuglia dei carabinieri) dopo una accesa discussione in località Manunzas. E poi rifiuti abbandonati ovunque (ritirati a stretto giro dalla Cosir), atti vandalici, camper che scaricano liquami, pescatori abusivi, ladri di sassi e sabbia. È il quadro di Villasimius il giorno di Ferragosto, presa d’assalto dai turisti ma anche dai cafoni e dai maleducati. E infatti mai, in sole 24 ore, si erano registrati così tanti interventi e sanzioni da parte della polizia locale (venti gli agenti in campo): «Il numero esatto delle multe – spiega il comandante della polizia locale Pier Luigi Casu – lo avremo nei prossimi giorni. Tanti incivili li identificheremo grazie al sistema di videosorveglianza».

A pesca nell’area protetta

Tra le sanzioni particolari c’è quella comminata alla famigliola francese: 250 euro per inosservanza delle ordinanze comunali. I quattro – marito, moglie e due figli – avevano costruito una sorta di villetta in una spiaggetta interna di Manunzas sfruttando il loro veicolo. «Quando la pattuglia si è avvicinata – racconta Casu – non volevano sbaraccare e neppure fornire i documenti di identità. Mi chiedo se queste cose in Francia siano consentite».

Raffica di sanzioni poi per abbandono di rifiuti, anche qui da 250 euro: «Diverse – aggiunge Casu – sono state fatte sul momento, è il caso ad esempio di un signore che è stato visto buttare la spazzatura a Cala Caterina. Gli agenti lo hanno identificato mentre era in spiaggia e lo hanno invitato a raccogliere i rifiuti».

Multa anche per un pescatore di sub che aveva due fucili appresso, a Campus: 344 euro perché all’interno dell’Area marina protetta la pesca col fucile è vietata.

«Mancano i cartelli»

Il sub ha lamentato la carenza di cartelli informativi. Carenza messa in evidenza, fra gli altri, dall’associazione ambientalista Guardie ambientali: «I nostri attivisti sono intervenuti a più riprese – sottolinea Lino Cozzuto, presidente dell’associazione – per spiegare cosa si può fare e cosa no. Nessuna giustificazione per gli incivili, è vero però che in alcune zone i pochi cartelli rimasti sono illeggibili e fatiscenti. Sarebbe il caso di ripristinarli in modo tale da dare quella visibilità e serietà nel voler tutelare il patrimonio ambientale». Suggerimento accolto dal sindaco Gianluca Dessì: «Provvederemo, anche se è complicato con 44 chilometri di coste». Dessì si complimenta con le forze dell’ordine per il grande sforzo profuso: «Il paese è stato preso d’assalto e purtroppo in mezzo c’è sempre una percentuale di incivili. I controlli sono stati puntuali. Per Villasimius nel complesso credo sia una stagione piuttosto positiva con numeri uguali o superiori al 2023».

RIPRODUZIONE RISERVATA