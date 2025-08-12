Ferragosto, la città non chiude 

Meglio non si poteva chiedere. Ferragosto regala, a chi non è in ferie, un ponte lungo tre giorni che consentirà, tempo permettendo, gite al mare o in montagna. Ma la città non chiude, garantiti i servizi essenziali: dal ritiro dei rifiuti, all’anagrafe comunale, dai cimiteri ai pullman del Ctm, compresi musei aperti e spettacoli in piazza.

Rifiuti

La raccolta dei rifiuti sarà svolta, nella giornata di Ferragosto, secondo il consueto calendario.

Il 15 agosto, giornata festiva, saranno invece chiusi l’ecocentro di via San Paolo, l’ecocentro di viale Sant’Elia e le isole ecologiche mobili di via Pisano e piazza Puglia. Le strutture saranno regolarmente operative domani, venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 agosto dalle 8 alle 20. Il Centro informazioni in viale Ciusa 133 sarà aperto giovedì 14 agosto, mentre la chiusura al pubblico è prevista per venerdì 15 e sabato 16. Lunedì 18 agosto normale apertura dalle 8 alle 20. Il Centro del Riuso in via Contivecchi 8 resterà chiuso per tutta la giornata di sabato 16 mentre sarà aperto mercoledì 14 e lunedì 18 agosto dalle 10 alle 18.

Cimiteri

Il cimitero comunale di San Michele rispetterà gli orari di apertura previsti per i giorni festivi: domani sarà disponibile dalle 8 alle 18,30; il giorno di Ferragosto dalle 8 alle 13; sabato 16 dalle 8 alle 18,30; domenica 17 dalle 8 alle 13. Il cimitero monumentale di Bonaria oggi, sabato e domenica aprirà dalle 8 alle 13; giovedì dalle 14,30 alle 18. Il cimitero di Pirri aprirà tutti i girni dalle 8 alle 13; il giovedì e il sabato anche dalle 14,30 alle 17,30.

Uffici comunali

Domani e lunedì 18 agosto gli uffici comunali saranno chiusi, fatta eccezione per: l’Ufficio nascite che sarà aperto giovedì 14 dalle 9 alle 11 (chiuso lunedì 18); l’Ufficio decessi (dalle 8,30 alle 12,30) e dell’Ufficio Cimiteri di San Michele (dalle 9 ore 11), che saranno aperti sia domani che lunedì 18.

Gli autobus

Venerdì 15 agosto (Ferragosto) il servizio seguirà l’orario festivo estivo (come la domenica). La circolare notturna è attiva tutte le notti tranne il 14 e il 16. In questi giorni il servizio di trasporto pubblico sarà potenziato con le linee 9N, L, ER e 1N, attive tutti i sabati notte e nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 agosto. Sulla linea Poetto Express il biglietto (1,30 euro) si può acquistare a bordo con il pos e un sovrapprezzo (50 centesimi). Sull’app BusFinder si paga solo costo del biglietto 1,30 euro senza alcuna maggiorazione.

Musei aperti

Ferragosto ai Musei Civici di Cagliari, tutti regolarmente aperti anche nelle giornate del 16 e 17 agosto: offerta variegata con le mostre alla Galleria comunale, al Palazzo di Città e al Museo di arte siamese “Stefano Cardu”. Sabato 16 agosto la Galleria Comunale d’Arte propone, per le bambine e i bambini dai 6 ai 10 anni, un laboratorio alla scoperta delle collezioni museali attraverso il gioco e la socializzazione, per imparare divertendosi.

Concerti

Doppio appuntamento tra classica e rap con il festival “Si muove la città”. Domani alle 21 ai Giardini Pubblici (ingresso gratuito) concerto di musica classica con il Duo Perfetto, formato da Clorinda Perfetto al pianoforte e da Robert Witt al violoncello. Alla stessa ora ma venerdì 15 nel piazzale del Lazzaretto, a Sant’Elia, il rap del musicista e produttore Tormento che dividerà la serata con altri due artisti molto amati in città come Sensei e la band dei Sa Razza.

