Ferragosto in Sardegna, il turismo parla straniero 

Valgono la metà del mercato. Sono i turisti stranieri, ospiti dal portafoglio svelto, capaci di spendere il doppio rispetto a quanto fanno gli italiani all’estero, ha ricostruito Bankitalia analizzando i dati di inizio stagione. Ma adesso che siamo al giro di boa, a quei vacanzieri che arrivano dall’Europa e dalle Americhe, ma anche dall’Asia e dall’Australia, si guarda con attenzione pure in Sardegna, nell’ennesimo Ferragosto da pienone, con quasi 600mila transiti nei tre aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero.

Prime certezze

Nello scalo Mameli del capoluogo un primo conteggio l’hanno già fatto: rispetto ai 4 milioni e 160mila posti offerti in questa stagione 2024, un milione e 350mila sono sui voli internazionali. Ovvero, il 32 per cento. Al Costa Smeralda di Olbia, solo a Ferragosto i flussi del mercato non domestico hanno registrato una crescita del 15 per cento rispetto al 2023. Stracciato anche il primato del 2019, l’anno prima della pandemia: era stato d’oro, turisticamente parlando, ma dall’estero segnò un -9 per cento in raffronto a questo Ferragosto. «I conti li faremo alla fine dell’anno, ma Oltreconfine guardiamo con fiducia e interesse per costruire quell’industria delle vacanze capace di rendere la Sardegna interessante tutto l’anno, non solo in estate», dice l’assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu.

I trend

I tedeschi rappresentano in Sardegna il primo mercato (23,32% del totale). Va così da anni e si tratta di tendenze «predittive» anche per il 2024, dice l’assessore. Non fosse altro che gli accordi sui voli fatti dagli aeroporti non vengono stravolti di anno in anno. Ma le novità non mancano. «Al Costa Smeralda – spiegano dallo scalo di Olbia – il mercato inglese è quello che sta crescendo di più». La Geasar, la spa di gestione, ha quantificato un aumento del 21 per cento, a fronte dei 18 punti di progressione registrati dalla domanda tedesca. Nell’aeroporto della Gallura sono invece svizzeri i volumi di traffico che si piazzano al terzo posto per dimensione, con un incremento del 10 per cento. Quarta la Francia, all’8 per cento.

L’altro scalo

Al Mameli di Cagliari dietro i vacanzieri teutonici ci sono quelli spagnoli, a loro volta davanti agli inglesi. La lista prosegue con francesi, svizzeri, polacchi, belgi, austriaci e maltesi. «Queste – dice Fabio Mereu, nuovo amministratore delegato del gestore Sogaer – sono le nostre top destinazioni. Ma le presenze straniere in Sardegna che passano dall’aeroporto valgono un elenco molto più lungo di mercati su cui vogliamo investire tutto anno». Da aprile a luglio, i transiti internazionali all’aeroporto di Cagliari-Elmas sono già arrivati a quota 650mila».

In volo dall’America

E se i turisti tedeschi sono asso pigliatutto pure nel Nuorese e nell’Oristanese, il ritorno degli americani in Sardegna è una novità della passata stagione e un dato consolidato di questo 2024. I vacanzieri a stelle e strisce preferiscono di gran lunga il Nord Sardegna, con arrivi doppi rispetto allo scalo di Cagliari e concentrati quasi tutti in Gallura. Nel 2023 la proporzione è stata di 38.197 arrivi nel settentrione isolano e 14.025 a Cagliari. Il secondo mercato non europeo è fatto di canadesi, terzo posto per gli argentini. E proprio per intercettare sempre di più il mercato americano, Cuccureddu non nasconde un progetto su cui sta lavorando per la stagione 2026. «Non senza difficoltà – sottolinea l’assessore – stiamo avviando i contatti con le compagnie Usa, sperando che almeno una mostri interesse per l’apertura di un collegamento diretto con la Sardegna. Cagliari e Olbia sono le due opzioni di volo».

Non solo estate

L’esponente della Giunta conferma la costruzione di una cabina di regia per esaminare i dati (nella forma di una direzione generale dell’assessorato o di un’agenzia), proprio perché l’obiettivo della stagione lunga è un percorso che passa dalle presenze straniere. «Nell’ottica di un ragionamento complessivo sugli arrivi – continua Cuccureddu – non possiamo non osservare il peso specifico che hanno mercati come quello svizzero, caratterizzato da un’elevata indipendenza dalle vacanze balneari. Parliamo di 183.904 arrivi per 873.836 presenze». Per avere un ordine di grandezza, sempre in riferimento al 2023, i tedeschi che hanno scelto la Sardegna per le vacanze sono stati un anno fa 458.272, pari a 2.221.669 notti acquistate; i 314.569 francesi ne hanno sommate 1.133.596. Infine una curiosità: l’anno scorso, le vacanze sarde più lunghe le hanno fatte gli slovacchi, con una media di 5,46 giorni. Il pernottamento più corto è invece appannaggio degli australiani, con 3,01 giorni.

RIPRODUZIONE RISERVATA