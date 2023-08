Ferragosto, due aree parcheggi 

Pioggia di multe per le auto in sosta vietata e residenti di malumore per i parcheggi che non si trovano. In molte zone della città, rientrare a casa e riuscire a posteggiare la macchina è diventato un problema. Per i giorni più intensi e frenetici a cavallo di Ferragosto l’Amministrazione comunale ha predisposto due ampie aree parcheggio in zone baricentriche per la viabilità urbana. Fino al 16 agosto saranno disponibili il campo sportivo Don Bosco, vicino al cimitero e lo spazio interno a via Castelsardo, a servizio delle spiagge. Con orario continuato, i nuovi parcheggi saranno a disposizione gratuitamente di residenti e ospiti. «I parcheggi sono in aree strategiche, raggiungibili a pochi minuti dal centro e daranno un ampio respiro sul fronte della circolazione veicolare nel periodo di Ferragosto», sottolinea l'assessore alla Viabilità Emiliano Piras, che ringrazia i proprietari delle aree private per la disponibilità.

