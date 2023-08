Ferragosto culturale in città, il Man apre anche lunedì 

Sarà aperto a turisti e visitatori anche lunedì 14 e il giorno di Ferragosto il museo Man di Nuoro, uno dei gioielli culturali della città che da qualche settimana offre al pubblico una straordinaria mostra, Metamorfosi di Matisse.

Una sfida per accogliere i visitatori negli spazi espositivi della struttura diretta da Chiara Gatti, segnale di una città che prova ad offrire accoglienza e un’alternativa culturale per chi sceglierà di stare lontano dalle spiagge. Lunedì 14 e martedì 15, il museo aprirà con orario continuato dalle 10 alle 20. In mostra tre progetti espositivi: Matisse Metamorfosi, 100mila stelle Maria Lai e Jorge Eielson, Je m’appelle Olympia Alice Guareschi.

