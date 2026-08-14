Ferragosto con l’incubo sanità 

Servizio di assistenza e emergenza al collasso nel Sulcis, con il Pronto soccorso del Sirai allo stremo per le lunghe attese dei pazienti e del personale 118 che, come già accaduto in passato, si vede “sequestrate” per ore le barelle e altri presidi sanitari. A questo si somma il problema delle guardie mediche specie in questo weekend di ferragosto con servizi a singhiozzo.

I volontari

A Prendere posizione e Pierpaolo Emmolo del Socor: «Anche questa estate, si ripete l’emergenza nel Pronto soccorso del Sirai, situazione prevista e denunciata più volte, a seguito di un incontro con il manager Paolo Cannas. – dice – C’è stato l’impegno di integrare le barelle del Pronto soccorso, perennemente insufficienti, per restituire quelle consegnate dai soccorritori con i pazienti. Promesse dimenticate, e ci ritroviamo nel periodo estivo con un incremento di afflusso al pronto soccorso e una situazione di cui sembra non interessare a nessuno».

Il territorio

Grandi problemi in tutto il territorio per la continuità assistenziale specie in questo weekend di Ferragosto, dove in un primo momento la Asl del Sulcis Iglesiente aveva diramato diverse criticità per i punti di guardia medica ma poi, a seguito di interlocuzioni con i sindaci, ha effettuato modifiche straordinarie sia per il servizio Ascot sia per le guardie mediche. Oggi saranno operative per il basso Sulcis la guardia medica di Santadi , dalle 8 alle 8 di domani mattina, mentre dalle 8 alle 20 di oggi il riferimento assistenziale per il basso Sulcis sarà la sede di Narcao . Domani servizio attivo dalle 8 di domenica alle 8 di lunedi a Narcao e Nuxis , mentre a San Giovanni Suergiu sarà attivo il servizio notturno dalle 20 di domenica alle 8 di lunedì. Solo il turno dalle 20 di fino alle 8 di lunedì a Sant’Anna Arresi , dove però è stato predisposto in via eccezionale l’apertura del servizio Ascot dalle 10 alle 18 di domani.

A Calasetta , domani, dalle 8 alle 20, non sarà garantita la copertura del turno presso il punto di assistenza della cittadina turistica: occorrerà recarsi alla Guardia medica di Sant’Antioco o al Sirai. «Areus e Asl pubblichino nei loro siti l’elenco preciso dei Comuni dove il servizio non sarà garantito - ha detto il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci - Non usino i Comuni come parafulmini dei loro disservizi. Siamo stanchi di subire le loro inefficienze». (f. m.-s. g.)

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